Mulher de 52 anos é socorrida pelo Corpo de Bombeiros na Rua Nivelles

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Na manhã desta sexta-feira (17), uma mulher, de 52 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda da própria altura. O acidente ocorreu em uma residência localizada na Rua Nivelles, no Bairro Interlagos, em Cascavel.
Segundo as informações, a mulher caiu no banheiro e não conseguia se levantar. Além dos socorristas, uma equipe com o caminhão ABTR também foi deslocada ao endereço para auxiliar na retirada da vítima.
A mulher apresentava uma contusão na região lombar e foi encaminhada à UPA Brasília, onde seria reavaliada e medicada.
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