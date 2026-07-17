Mulher de 52 anos é socorrida pelo Corpo de Bombeiros na Rua Nivelles

Na manhã desta sexta-feira (17), uma mulher, de 52 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda da própria altura. O acidente ocorreu em uma residência localizada na Rua Nivelles, no Bairro Interlagos, em Cascavel.

Segundo as informações, a mulher caiu no banheiro e não conseguia se levantar. Além dos socorristas, uma equipe com o caminhão ABTR também foi deslocada ao endereço para auxiliar na retirada da vítima.

A mulher apresentava uma contusão na região lombar e foi encaminhada à UPA Brasília, onde seria reavaliada e medicada.