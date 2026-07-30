Dupla é detida após confusão e agressão contra guardas patrimoniais na UPA Tancredo

Dois homens, de 32 e 38 anos, foram encaminhados à Central de Flagrantes na madrugada desta quinta-feira (30), após uma confusão registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, em Cascavel.

Segundo as informações apuradas, os dois estariam consumindo bebidas alcoólicas desde o início da noite e, por volta da madrugada, passaram a discutir e entrar em vias de fato nas proximidades da unidade de saúde.

Um guarda patrimonial relatou que, ao tentar intervir para conter a briga, os dois homens teriam investido contra ele. Diante da situação, os agentes da Guarda Civil Patrimonial (GCP) iniciaram a contenção dos envolvidos. Conforme informado, um dos suspeitos precisou ser imobilizado com o uso de um dispositivo eletrônico de incapacitação neuromuscular (Spark), enquanto o outro foi contido por meios físicos.

Na sequência, uma equipe da Guarda Municipal prestou apoio com uma viatura equipada com compartimento para transporte de presos, realizando o encaminhamento da dupla à Central Regional de Flagrantes.

Os dois homens foram apresentados à autoridade policial e poderão responder, em tese, pelos crimes de desacato e lesão corporal. A Polícia Civil dará sequência à investigação e adotará as medidas cabíveis.