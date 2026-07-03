Mulher é assaltada ao descer de ônibus em Toledo; suspeito fugiu com mochila

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Fábio Wronski
Atualizado em
Uma mulher foi vítima de assalto na noite de quinta-feira (02), em Toledo, no bairro Vila Operária. O caso aconteceu logo após ela descer de um ônibus circular na Avenida Maripá. Segundo informações do boletim policial, acessado nesta sexta-feira (03), o criminoso fugiu levando a mochila da vítima, com documentos pessoais e cartão de crédito.
De acordo com o relato registrado pela Polícia Militar, a mulher caminhava pela Rua Itajubá quando foi surpreendida por trás por um homem de pele morena, magro, usando moletom cinza e calça escura. Ele segurou a vítima pelo braço, fez ameaças e exigiu que ela entregasse o celular.
Como a vítima informou que não estava com o aparelho, o suspeito puxou a mochila verde que ela carregava e fugiu em seguida. Dentro da bolsa estavam documentos pessoais e um cartão de crédito.
A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. A vítima recebeu orientações e o caso segue sob investigação.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track