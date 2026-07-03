Mulher é assaltada ao descer de ônibus em Toledo; suspeito fugiu com mochila

Uma mulher foi vítima de assalto na noite de quinta-feira (02), em Toledo, no bairro Vila Operária. O caso aconteceu logo após ela descer de um ônibus circular na Avenida Maripá. Segundo informações do boletim policial, acessado nesta sexta-feira (03), o criminoso fugiu levando a mochila da vítima, com documentos pessoais e cartão de crédito.

De acordo com o relato registrado pela Polícia Militar, a mulher caminhava pela Rua Itajubá quando foi surpreendida por trás por um homem de pele morena, magro, usando moletom cinza e calça escura. Ele segurou a vítima pelo braço, fez ameaças e exigiu que ela entregasse o celular.

Como a vítima informou que não estava com o aparelho, o suspeito puxou a mochila verde que ela carregava e fugiu em seguida. Dentro da bolsa estavam documentos pessoais e um cartão de crédito.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. A vítima recebeu orientações e o caso segue sob investigação.