Vasco x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Os árbitros do Brasileirão já estão sob influência da arbitragem da Copa do Mundo? 2:18 Paulo Caravina analisa primeiras impressões da arbitragem brasileira no jogo entre Botafogo X Santos. Crédito: Seleção Estadão

Vindo de quatro derrotas consecutivas e um jejum de vitórias desde a volta do Brasileirão após a Copa do Mundo, o Vasco tem nova chance de se provar à sua torcida às 20h30 deste sábado, 25, quando enfrenta o Mirassol pela 19ª rodada. O jogo será transmitido pela Record na TV aberta, pelo Premiere no pay-per-view e pela CazéTV no YouTube. Acompanhe aqui em tempo real.

No meio da semana, a equipe de Pedro Emanuel, recém-chegado ao clube carioca, empatou em 2 a 2 com o Independiente Medellín pelos playoffs da Copa Sul-Americana e ganhou algum fôlego pelo resultado fora de casa. A situação no campeonato nacional, porém, é preocupante: 17º colocado com 20 pontos. E o adversário do dia está colado, em 18º com 19.

Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

O Mirassol teve dificuldades no começo do Brasileirão de 2026, em que frequenta a zona de rebaixamento desde as rodadas iniciais, mas vem de duas vitórias nas últimas três partidas no torneio. No primeiro compromisso após a Copa do Mundo, bateu o Grêmio por 2 a 1. Junto a isso, ainda está vivo na Libertadores, em que encara a LDU nas oitavas de final. Rafael Guanaes tem à disposição quase toda sua força máxima. A única exceção é o atacante Negueba, que sofreu lesão multiligamentar no joelho no duelo com os equatorianos pela fase de grupos da competição continental em abril. Como há chances dele perder a temporada, o desfalque já era antecipado.

O cenário no Vasco é parecido. O único jogador que não entra em campo é Mateus Carvalho, que operou o joelho em janeiro após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) e segue em fase final de recuperação. Não há previsão para retorno do meia, que foi titular em 2024 e opção frequentemente utilizada em 2025.

Jogo pela 19ª rodada do Brasileirão, entre times que brigam para se afastar do Z-4, será no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Foto: Matheus Lima/Vasco

VASCO X MIRASSOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA: 25/07/2026 (sábado).

25/07/2026 (sábado). HORÁRIO: 20h30 (horário de Brasília).

20h30 (horário de Brasília). LOCAL: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

ONDE ASSISTIR A VASCO X MIRASSOL AO VIVO

Record (TV aberta).

Premiere (pay-per-view).

CazéTV (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Adson, Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MIRASSOL

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; José Aldo, Denilson e Japa; Edson Carioca, Bruno Santos e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E MIRASSOL

22/07 – Independiente Medellín 2 x 2 Vasco – Copa Sul-Americana.

– Copa Sul-Americana. 17/07 – Mirassol 2 x 1 Grêmio – Brasileirão.