Vasco x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

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Os árbitros do Brasileirão já estão sob influência da arbitragem da Copa do Mundo?
Paulo Caravina analisa primeiras impressões da arbitragem brasileira no jogo entre Botafogo X Santos. Crédito: Seleção Estadão
Vindo de quatro derrotas consecutivas e um jejum de vitórias desde a volta do Brasileirão após a Copa do Mundo, o Vasco tem nova chance de se provar à sua torcida às 20h30 deste sábado, 25, quando enfrenta o Mirassol pela 19ª rodada. O jogo será transmitido pela Record na TV aberta, pelo Premiere no pay-per-view e pela CazéTV no YouTube. Acompanhe aqui em tempo real.
No meio da semana, a equipe de Pedro Emanuel, recém-chegado ao clube carioca, empatou em 2 a 2 com o Independiente Medellín pelos playoffs da Copa Sul-Americana e ganhou algum fôlego pelo resultado fora de casa. A situação no campeonato nacional, porém, é preocupante: 17º colocado com 20 pontos. E o adversário do dia está colado, em 18º com 19.
O Mirassol teve dificuldades no começo do Brasileirão de 2026, em que frequenta a zona de rebaixamento desde as rodadas iniciais, mas vem de duas vitórias nas últimas três partidas no torneio. No primeiro compromisso após a Copa do Mundo, bateu o Grêmio por 2 a 1. Junto a isso, ainda está vivo na Libertadores, em que encara a LDU nas oitavas de final.
Rafael Guanaes tem à disposição quase toda sua força máxima. A única exceção é o atacante Negueba, que sofreu lesão multiligamentar no joelho no duelo com os equatorianos pela fase de grupos da competição continental em abril. Como há chances dele perder a temporada, o desfalque já era antecipado.
O cenário no Vasco é parecido. O único jogador que não entra em campo é Mateus Carvalho, que operou o joelho em janeiro após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) e segue em fase final de recuperação. Não há previsão para retorno do meia, que foi titular em 2024 e opção frequentemente utilizada em 2025.
Fonte do Artigo
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