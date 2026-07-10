Mulher morre após grave acidente na PR-484, em Boa Vista da Aparecida

Uma mulher de 34 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (9), na PR-484, em Boa Vista da Aparecida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o sinistro ocorreu por volta das 19h, no km 98 da rodovia. A vítima conduzia um Fiat Siena, com placas de Boa Vista da Aparecida, quando se envolveu em um acidente cujas circunstâncias ainda não puderam ser identificadas.

Quando as equipes chegaram ao local, não havia testemunhas nem outros condutores envolvidos que pudessem esclarecer a dinâmica da ocorrência.

A motorista sofreu ferimentos graves e foi socorrida ao Hospital Municipal de Boa Vista da Aparecida. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual.