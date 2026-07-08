Município de Araras – Revolução Constitucionalista: veja o que abre e fecha no feriado

Repartições públicas fecham na quinta-feira (9) e retornam na segunda-feira (13); já a coleta de lixo será realizada normalmente todos os dias

O feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 altera a rotina em Araras. As repartições públicas municipais estarão fechadas na quinta-feira (9), feriado, e na sexta-feira (10), ponto facultativo. As atividades do Paço Municipal, secretarias e autarquias retornam normalmente na segunda-feira (13), a partir das 8h.

A coleta de lixo domiciliar, no entanto, será realizada normalmente, de acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Já os ônibus do SMTCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) vão funcionar no horário de domingo, com intervalo de 1h20 entre os veículos, na quinta-feira, já na sexta-feira, o horário do transporte será normal.

Serviços essenciais como Samu, Pronto Socorro do Hospital São Leopoldo Mandic, UPA 24h, rondas da Guarda Civil Municipal e atendimentos de emergência do Saema (Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras), funcionam normalmente no feriado e no ponto facultativo.

Secom/Prefeitura de Araras