Nova pesquisa testa vários cenários na disputa esquerda x direita pela presidência

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (8) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão numericamente empatados no cenário estimulado de primeiro turno.

Nos cenários sem Flávio, Lula empata tecnicamente com Michelle Bolsonaro (PL) e lidera as simulações com Rogério Marinho (PL), Damares Alves (Republicanos) e Astronauta Marcos Pontes (PL).

Nos cenários sem Lula, Flávio Bolsonaro lidera numericamente, mas empate dentro da margem de erro da pesquisa contra Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).

Nas simulações de segundo turno, Flávio fica numericamente à frente de Lula, mas dentro da margem de erro. Contra Haddad e Alckmin, Flávio venceria.

Já Lula empata tecnicamente contra Michelle Bolsonaro e Ronaldo Caiado (PSD), e fica na frente no embate direto com Romeu Zema (Novo), Damares Alves, Rogério Marinho, Astronauta Marcos Pontes e Renan Santos (Missão).

Pesquisa para presidente da República em 2026

Sondagem eleitoral da Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos previamente) e sete cenários estimulados (quando são mostrados os nomes para escolha do eleitor).

Flávio Bolsonaro e Lula empatam no primeiro cenário estimulado

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Lula (PT): 36%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Aécio Neves (PSDB): 0%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 6%

Não sabe: 11%

No cenário com Michelle Bolsonaro, ela empata tecnicamente com Lula

Lula (PT): 37%

Michelle Bolsonaro (PL): 33%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Aécio Neves (PSDB): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 9%

Não sabe: 8%

Com Rogério Marinho, Lula lidera disputa

Lula (PT): 34%

Rogério Marinho (PL): 18%

Ronaldo Caiado (PSD): 7%

Romeu Zema (Novo): 6%

Renan Santos (Missão): 3%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 2%

Augusto Cury (Avante): 2%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Samara Martins (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 12%

Não sabe: 14%

Lula também lidera disputa em cenário com Damares Alves

Lula (PT): 34%

Damares Alves (Republicanos): 19%

Ronaldo Caiado (PSD): 7%

Romeu Zema (Novo): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Augusto Cury (Avante): 2%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 13%

Não sabe: 14%

Lula continua fica na frente em eventual confronto com Marcos Pontes

Lula (PT): 34%

Astronauta Marcos Pontes (PL): 18%

Ronaldo Caiado (PSD): 7%

Romeu Zema (Novo): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Aécio Neves (PSDB): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 14%

Não sabe: 14%

Com Fernando Haddad no lugar de Lula, o petista empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Fernando Haddad (PT): 28%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 15%

Não sabe: 11%

Com Geraldo Alckmin, empate técnico persiste

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Geraldo Alckmin (PSB): 27%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Aécio Neves (PSDB): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Samara Martins (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 17%

Não sabe: 10%

Na pesquisa espontânea, Lula e Flávio Bolsonaro são os mais citados

Lula (PT): 32%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Michelle Bolsonaro (PL): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 0%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Fernando Haddad (PT): 0%

Geraldo Alckmin (PSB): 0%

Astronauta Marcos Pontes (PL): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Outros: 1%

Não sabe: 29%

Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026

A Gerp simulou dez cenários de segundo turno na pesquisa eleitoral, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 42%

Nenhum deles: 9%

Não sabe/não respondeu: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 40%

Ronaldo Caiado (PSD): 36%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 41%

Romeu Zema (Novo): 36%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 41%

Renan Santos (Missão): 30%

Nenhum deles: 24%

Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Rogério Marinho

Lula (PT): 41%

Rogério Marinho (PL): 32%

Nenhum deles: 21%

Não sabe/não respondeu: 6%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 45%

Michelle Bolsonaro (PL): 41%

Nenhum deles: 10%

Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Damares Alves

Lula (PT): 41%

Damares Alves (Republicanos): 34%

Nenhum deles: 19%

Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Astronauta Marcos Pontes

Lula (PT): 42%

Astronauta Marcos Pontes (PL): 34%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/não respondeu: 7%

Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Fernando Haddad (PT): 32%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/não respondeu: 5%

Flávio Bolsonaro x Geraldo Alckmin

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Geraldo Alckmin (PSB): 34%

Nenhum deles: 16%

Não sabe/não respondeu: 5%

Rejeição para presidente da República em 2026

A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.

Lula (PT): 49%

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Michelle Bolsonaro (PL): 18%

Fernando Haddad (PT): 16%

Romeu Zema (Novo): 10%

Damares Alves (Republicanos): 10%

Aécio Neves (PSDB): 10%

Astronauta Marcos Pontes (PL): 9%

Votaria em qualquer um: 2%

Nenhum deles: 3%

Não sabe: 5%

Metodologia da pesquisa eleitoral: A Gerp ouviu 2.000 pessoas entre os dias 3 e 7 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Associação das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP). Registro no TSE nº BR-03067/2026.