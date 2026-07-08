Nova pesquisa testa vários cenários na disputa esquerda x direita pela presidência

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (8) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão numericamente empatados no cenário estimulado de primeiro turno.
Nos cenários sem Flávio, Lula empata tecnicamente com Michelle Bolsonaro (PL) e lidera as simulações com Rogério Marinho (PL), Damares Alves (Republicanos) e Astronauta Marcos Pontes (PL).
Nos cenários sem Lula, Flávio Bolsonaro lidera numericamente, mas empate dentro da margem de erro da pesquisa contra Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).
Nas simulações de segundo turno, Flávio fica numericamente à frente de Lula, mas dentro da margem de erro. Contra Haddad e Alckmin, Flávio venceria.
Já Lula empata tecnicamente contra Michelle Bolsonaro e Ronaldo Caiado (PSD), e fica na frente no embate direto com Romeu Zema (Novo), Damares Alves, Rogério Marinho, Astronauta Marcos Pontes e Renan Santos (Missão).
Pesquisa para presidente da República em 2026
Sondagem eleitoral da Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos previamente) e sete cenários estimulados (quando são mostrados os nomes para escolha do eleitor).
Flávio Bolsonaro e Lula empatam no primeiro cenário estimulado
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Lula (PT): 36%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Aécio Neves (PSDB): 0%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Nenhum deles: 6%
- Não sabe: 11%
- Lula (PT): 37%
- Michelle Bolsonaro (PL): 33%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Aécio Neves (PSDB): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Nenhum deles: 9%
- Não sabe: 8%
- Lula (PT): 34%
- Rogério Marinho (PL): 18%
- Ronaldo Caiado (PSD): 7%
- Romeu Zema (Novo): 6%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Nenhum deles: 12%
- Não sabe: 14%
- Lula (PT): 34%
- Damares Alves (Republicanos): 19%
- Ronaldo Caiado (PSD): 7%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Nenhum deles: 13%
- Não sabe: 14%
- Lula (PT): 34%
- Astronauta Marcos Pontes (PL): 18%
- Ronaldo Caiado (PSD): 7%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Aécio Neves (PSDB): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Nenhum deles: 14%
- Não sabe: 14%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Fernando Haddad (PT): 28%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Nenhum deles: 15%
- Não sabe: 11%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Geraldo Alckmin (PSB): 27%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Aécio Neves (PSDB): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Nenhum deles: 17%
- Não sabe: 10%
Na pesquisa espontânea, Lula e Flávio Bolsonaro são os mais citados
- Lula (PT): 32%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Michelle Bolsonaro (PL): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 0%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Fernando Haddad (PT): 0%
- Geraldo Alckmin (PSB): 0%
- Astronauta Marcos Pontes (PL): 0%
- Samara Martins (UP): 0%
- Outros: 1%
- Não sabe: 29%
Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026
A Gerp simulou dez cenários de segundo turno na pesquisa eleitoral, todos com a presença de Lula.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Lula (PT): 42%
- Nenhum deles: 9%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 40%
- Ronaldo Caiado (PSD): 36%
- Nenhum deles: 18%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 41%
- Romeu Zema (Novo): 36%
- Nenhum deles: 18%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 41%
- Renan Santos (Missão): 30%
- Nenhum deles: 24%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Lula x Rogério Marinho
- Lula (PT): 41%
- Rogério Marinho (PL): 32%
- Nenhum deles: 21%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Lula x Michelle Bolsonaro
- Lula (PT): 45%
- Michelle Bolsonaro (PL): 41%
- Nenhum deles: 10%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Lula x Damares Alves
- Lula (PT): 41%
- Damares Alves (Republicanos): 34%
- Nenhum deles: 19%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Lula x Astronauta Marcos Pontes
- Lula (PT): 42%
- Astronauta Marcos Pontes (PL): 34%
- Nenhum deles: 18%
- Não sabe/não respondeu: 7%
Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Fernando Haddad (PT): 32%
- Nenhum deles: 18%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Flávio Bolsonaro x Geraldo Alckmin
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Geraldo Alckmin (PSB): 34%
- Nenhum deles: 16%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Rejeição para presidente da República em 2026
A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.
- Lula (PT): 49%
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Michelle Bolsonaro (PL): 18%
- Fernando Haddad (PT): 16%
- Romeu Zema (Novo): 10%
- Damares Alves (Republicanos): 10%
- Aécio Neves (PSDB): 10%
- Astronauta Marcos Pontes (PL): 9%
- Votaria em qualquer um: 2%
- Nenhum deles: 3%
- Não sabe: 5%
Metodologia da pesquisa eleitoral: A Gerp ouviu 2.000 pessoas entre os dias 3 e 7 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Associação das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP). Registro no TSE nº BR-03067/2026.
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