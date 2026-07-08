Um novo acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde d…

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Um novo acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira (18), na Avenida Nilza de Oliveira Pepino, em Ubiratã.
Segundo as primeiras informações, pelo menos uma pessoa ficou ferida. Equipes de resgate foram acionadas e prestam atendimento à vítima no local.
As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas. O caso chamou a atenção de motoristas e moradores, já que este é o segundo acidente envolvendo carro e moto registrado na mesma tarde na avenida.
Mais informações deverão ser divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades.
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