Um novo acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde d…

Um novo acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira (18), na Avenida Nilza de Oliveira Pepino, em Ubiratã.

Segundo as primeiras informações, pelo menos uma pessoa ficou ferida. Equipes de resgate foram acionadas e prestam atendimento à vítima no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas. O caso chamou a atenção de motoristas e moradores, já que este é o segundo acidente envolvendo carro e moto registrado na mesma tarde na avenida.

Mais informações deverão ser divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades.

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