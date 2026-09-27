Na estreia de Umberto Louzer, Criciúma vence Avaí por 3 a 0 e sobe à quinta colocação

Pela 30ª rodada da Série B, gols — um contra de Reynaldo, Leandro Castán e Willean Lepo — garantiram vitória no Heriberto Hülse; Avaí caiu para 17º

O Criciúma derrotou o Avaí por 3 a 0 neste domingo, no Estádio Heriberto Hülse, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória marcou a estreia do técnico Umberto Louzer no comando da equipe da casa, segundo informações da Agência Estádio publicadas no CGN.

Com o resultado, o Criciúma chegou a 50 pontos e subiu para a quinta colocação; o Avaí permaneceu com 30 pontos e entrou na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

Como foi a partida

A primeira etapa teve poucas chances para ambos os lados. O time da casa teve mais controle e buscou finalizações de média e longa distância, sem levar grande perigo ao gol de Bruno Ferreira. O Avaí teve dificuldades para criar e o intervalo foi sem gols.

No segundo tempo o Criciúma voltou mais agressivo e abriu vantagem rapidamente. Aos 3 minutos, Nicolas finalizou e Bruno Ferreira fez defesa parcial; Reynaldo acabou desviando de cabeça contra o próprio gol. Aos 9 minutos, Zé Ricardo recebeu o segundo cartão AMARELOS e foi expulso após falta dura sobre Jhonata Robert, reduzindo o Avaí a dez.

Efeito na tabela

O triunfo levou o Criciúma a 50 pontos e à quinta posição da Série B. O Avaí permaneceu com 30 pontos e passou a ocupar o 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, conforme os dados divulgados pela Agência Estádio via CGN.

Próximos jogos e escalações

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, pela 31ª rodada, para visitar o Londrina às 20h30 no VGD. O Avaí enfrenta o Ceará no sábado, às 11h, na Ressacada.

Escalações informadas pela fonte:

CRICIÚMA: Airton; Rodrigo, Rodrigo, Luciano Castán e Willean Lepo; Jean Irmer (Gui Lobo), Ronald (Eduardo de Biasi) e Fellipe Mateus; Jhonata Robert (Waguininho), Nícolas (Yuri Tanque) e Otero (Romarinho). Técnico: Umberto Louzer.

AVAÍ: Bruno Ferreira; Gabriel Simples (Wenderson), Allyson (Del Piage), Jefferson Maciel, Reynaldo e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Paulo Vitor (Luiz Henrique) e Daniel Penha; Rildo (Gabriel Cipriano) e Felipe Vizeu (Gaspar).

Gols: Reynaldo (contra), aos 3 minutos; Leandro Castán, aos 13 minutos; Willean Lepo, aos 36 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos: Romarinho (Criciúma); Zé Ricardo, Paulo Vitor, Gabriel Simples, Jefferson e Del Piage (Avaí). Cartão vermelho: Zé Ricardo. Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).