Netanyahu afirma que agressor do voo Dubai-Tel Aviv passou por ‘doutrinação Islamist’

Segundo o premiê, investigações indicam que o autor do ataque — que feriu o copiloto e foi dominado por passageiros — havia sido radicalizado; avião fez pouso em Tabuk.

Dois horas após decolar de Dubai com destino a Tel Aviv, a aeronave sofreu uma queda de mais de 17.000 pés (cerca de 5.200 m); passageiros e tripulantes dominaram o agressor e o avião fez um pouso de emergência em Tabuk, na Arábia Saudita.

O episódio a bordo e o pouso

O voo FZ1073, da Flydubai, havia decolado de Dubai às 03:05 GMT com mais de 170 pessoas a bordo. Cerca de duas horas depois, o site Flightradar24 registrou a perda de altitude de mais de 17.000 pés e a aeronave enviou um código de emergência, segundo a BBC/AFP.

A Flydubai suspendeu temporariamente voos entre Dubai e Tel Aviv enquanto investiga o incidente. O Ministério dos Transportes de Israel disse que a suspensão segue orientação de Netanyahu. Companhias aéreas israelenses anunciaram planos para operar voos de resgate a partir de Dubai, e o ministério pediu à Etihad o aumento de voos entre Abu Dhabi e Tel Aviv.

Investigações e reações

Netanyahu disse à emissora Fox News que, depois de ser dominado e amarrado, o agressor gritava “kill me, kill me”, o que, segundo ele, indicaria intenção suicida. O premiê também afirmou que é “muito provável” que o autor pretendesse derrubar o avião, qualificações que ele apresentou como indicações iniciais da investigação, segundo a BBC/AFP.

A agência estatal de notícias dos Emirados Árabes Unidos informou que investigações foram abertas no país para apurar se o incidente teve ligação com atividade terrorista ou propósito semelhante. Uma investigação israelense Preliminary, liderada pela agência de inteligência Mossad, disse à BBC Arabic que entrevistas com passageiros indicam que o agressor teria tido a intenção de causar a queda do avião.

O copiloto ferido, identificado como Smit Machchhar, cidadão Indian, recebeu elogios de Netanyahu e do primeiro-ministro Indian Narendra Modi, ambos chamando-o de "herói". A embaixada da Índia em Israel informou que o embaixador nos Emirados, Deepak Mittal, visitou Machchhar no hospital e que ele está em boa condição e se recuperando, segundo a BBC/AFP.

O que permanece incerto

As autoridades disseram que as investigações continuam em pelo menos três países: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Israel. Netanyahu afirmou que ainda é cedo para conclusões definitivas, incluindo sobre possível envolvimento de outros Estados.