No início da tarde deste domingo (21), a equipe da Defesa Civil de Ubiratã foi a…

No início da tarde deste domingo (21), a equipe da Defesa Civil de Ubiratã foi acionada para prestar apoio ao SAMU em uma ocorrência de atendimento pré-hospitalar na Rua Brasília, em Ubiratã.

De acordo com as informações divulgadas, ao chegar ao local, os agentes auxiliaram na abertura do portão da residência para garantir o acesso rápido da equipe médica até a vítima, um homem que havia sofrido uma queda dentro da própria casa.

Após o acesso ser garantido, os socorristas do SAMU realizaram os primeiros atendimentos e os procedimentos necessários para avaliação do paciente.

A atuação conjunta entre Defesa Civil e SAMU reforça a importância da integração entre os órgãos de emergência, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento à população.

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