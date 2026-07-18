Nota de Falecimento – Ana Cristina Erbs, informa Kreitlow Funerária

O Jornal de Pomerode lamenta a perda e deseja os mais sinceros sentimentos à família enlutada

Kreitlow Funerária informa o falecimento da Sra. Ana Cristina Erbs, de 48 anos, no dia 17 de julho, às 01h20min, no Hospital Misericórdia em Vila Itoupava.

A Sr. Ana, cônjuge do Sr. Ari, deixa uma filha, o pai, a mãe, dois irmãos, três enteadas e demais familiares e amigos.

O seu velório ocorre na Igreja Luterana do Alto da Serra, a partir das 07h do dia 18 de julho.

O cerimonial de despedida está marcado para o dia 18 de julho, às 15h. Seu sepultamento será realizado no Cemitério do Alto da Serra.

Para mais informações sobre memorial e outros detalhes, clique aqui e veja no site da Kreitlow Funerária.

O Jornal de Pomerode lamenta a perda e deseja os mais sinceros sentimentos à família enlutada.