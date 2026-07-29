Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Nova onda de frio já tem data marcada para trazer geadas ao Brasil; veja onde os termômetros podem chegar a 4°C

Nova onda de frio já tem data marcada para trazer geadas ao Brasil; veja onde os termômetros podem chegar a 4°C

  • Read Time3 mins

Share your love

Nova onda de frio já tem data marcada para trazer geadas ao Brasil; veja onde os termômetros podem chegar a 4°C
Nova onda de frio já tem data marcada para trazer geadas ao Brasil; veja onde os termômetros podem chegar a 4°C

Nova onda de frio vai derrubar temperaturas e trazer novas chances de geadas no SulFoto: Divulgação/ND Mais

Uma nova onda de frio começa a avançar pelo Brasil a partir desta terça-feira (28), logo após a passagem das chuvas que atingem a região.

Com a chegada da massa de ar frio, as temperaturas devem cair, especialmente nos estados do Sul e do Sudeste.

Entre terça-feira (28) e quarta-feira (29), o sistema alcança Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, deixando o clima mais ameno.

Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. Seguir

Ao longo da terça-feira (28) e da quarta-feira (29), a massa de ar frio avançará pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, fazendo as temperaturas ficarem mais baixas nesses estados.

Na Região Sul, o frio atinge sua maior intensidade na quinta-feira (30). As temperaturas não devem alcançar níveis extremos, mas existe previsão de mínimas abaixo dos 10°C.

Na Serra Catarinense e no extremo sul do Rio Grande do Sul, os termômetros podem chegar aos 5°C.

  • 1 de 5

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas - Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

  • 2 de 5

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas - Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

  • 3 de 5

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas - Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

  • 4 de 5

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas - Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

  • 5 de 5

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas - Mycchel Legnaghi/ND Mais

    Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Mycchel Legnaghi/ND Mais

Onda de frio aumenta chance de geadas em parte do Sul e Sudeste

De acordo com a Meteored, a onda de frio também eleva a possibilidade de ocorrência de geadas pontuais, principalmente nas áreas serranas do Sul do país.

Embora a probabilidade não seja considerada alta, alguns municípios poderão registrar temperaturas mínimas de 4°C durante a madrugada e o início da manhã.

Esse cenário favorece a formação de geadas localizadas, especialmente na região serrana. À medida que a massa de ar frio avança em direção ao norte, as temperaturas também diminuem no Sudeste.

Novamente, não há previsão de frio extremo. Mesmo assim, existe possibilidade de geadas pontuais entre a madrugada e a manhã da sexta-feira (31) e do sábado (1º), primeiro dia de agosto.

Termômetro marcando 11°CTemperaturas vão cair no Sul e SudesteFoto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar da queda nas temperaturas, essa massa de ar frio não deverá provocar mudanças expressivas no padrão climático do país.

As previsões indicam que, mesmo com a passagem do sistema, as temperaturas médias continuarão acima do normal para esta época do ano. Esse comportamento mantém uma tendência observada durante todo o inverno.

Segundo as previsões meteorológicas, o El Niño continua favorecendo temperaturas acima da média e episódios frequentes de calor sobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados