Polícia Científica chega quase três horas após acidente que matou motociclista na BR-369

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Quase três horas após o grave acidente que matou um motociclista na BR-369, em Cascavel, equipes da Polícia Científica chegaram ao local para realizar a perícia e levantar informações que devem auxiliar na investigação da ocorrência.
A colisão frontal entre uma motocicleta e um caminhão aconteceu por volta das 19h25 desta quinta-feira (30) e terminou com a morte do condutor da moto. A vítima ainda não havia sido identificada oficialmente no local, já que nenhum documento foi encontrado.
Conforme as informações apuradas no local, a motocicleta teria saído da pista em que trafegava, invadido a contramão e atingido frontalmente o caminhão.
Após o impacto, a motocicleta foi arrastada por alguns metros e o caminhão acabou passando sobre o motociclista. A gravidade dos ferimentos fez com que a vítima morresse ainda no local.
O acidente também provocou um princípio de incêndio na motocicleta, que foi controlado por populares que estavam próximos da rodovia antes da chegada das equipes de emergência.
O motorista do caminhão, um jovem de 21 anos, não sofreu lesões aparentes e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência. O condutor realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.
A Polícia Científica realizou os levantamentos técnicos, analisando marcas na pista, posição dos veículos e outros vestígios que podem ajudar a esclarecer a dinâmica da colisão.
Imagens de câmeras de monitoramento da região também poderão auxiliar na investigação. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.
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