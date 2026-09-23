Novo programa de bolsas do governo vai impulsionar a formação de professores para a educação básica em todo o país

O governo federal oficializou nesta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2026, o lançamento de um novo programa de bolsas destinado a incentivar a formação de professores para a educação básica brasileira.

A medida busca fortalecer a base do ensino no país, garantindo que os futuros docentes tenham uma preparação mais sólida e prática durante a graduação. O projeto foca em integrar o ambiente acadêmico à realidade das escolas públicas.

A implementação segue as diretrizes da Lei nº 15.518/2026, que estabelece as bases para o apoio financeiro aos estudantes de licenciatura. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o programa pretende aproximar as instituições de ensino superior da rotina escolar.

Foco na prática docente e parcerias estratégicas

As atividades serão conduzidas por instituições de ensino superior em conjunto com as redes públicas de ensino dos estados, municípios e do Distrito Federal. O foco central é a formação prática, permitindo que os licenciandos participem diretamente do cotidiano escolar.

Os projetos submetidos pelas universidades deverão prever convênios e acordos de cooperação.

Modalidades de bolsas e áreas contempladas

A definição sobre o número de bolsas será feita pela Capes, respeitando a disponibilidade orçamentária. O programa contempla cinco modalidades distintas, que incluem desde os estudantes de licenciatura até os coordenadores dos projetos.

As bolsas serão destinadas a estudantes de iniciação à docência, professores da rede pública que atuam na supervisão de bolsistas, coordenadores de área, coordenadores de gestão educacional e coordenadores institucionais que gerenciam os projetos.

Abrangência do programa na educação pública

O programa possui um caráter inclusivo, podendo apoiar ações voltadas a diversas etapas e modalidades de ensino. Entre os destaques estão o suporte à educação do campo, indígena, quilombola e a educação de jovens e adultos, conhecida como EJA.

Além da formação direta de professores, a iniciativa também prevê o apoio a projetos voltados à gestão educacional. A expectativa governamental é que o incentivo resulte em uma melhoria efetiva na formação docente e no fortalecimento da educação pública nacional.

Perguntas Frequentes

Quem pode receber a bolsa de iniciação à docência? A bolsa é voltada especificamente para estudantes de cursos de licenciatura que participam de atividades práticas em escolas públicas.

Quais profissionais da rede pública serão beneficiados? Professores da rede pública que atuam na supervisão dos bolsistas e coordenadores de subprojetos ou de gestão pedagógica nas instituições participantes.

Como as instituições de ensino superior participam? As instituições devem apresentar projetos focados na formação prática, estabelecendo parcerias e convênios com as redes públicas de ensino locais.

Quais modalidades de ensino são prioritárias? O programa abrange diversas etapas, com destaque para a educação do campo, indígena, quilombola e a educação de jovens e adultos (EJA).

Qual o objetivo principal desta lei? O objetivo é elevar a qualidade da formação de professores, aproximar a educação superior da realidade das escolas públicas e promover a valorização do magistério.