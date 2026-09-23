Sede do MPPR recebe alunos de direito da Faculdade Inspirar

Nesta terça-feira, 15 de setembro, a sede do Ministério Público do Paraná, em Curitiba, recebeu a visita dos alunos de Direito da Faculdade Inspirar. Os educandos, acompanhados pelo professor Edison Divonzir Soares, participaram do Tour MPPR, programa promovido pelo Memorial da instituição para apresentar a história, as instalações e a carreira ministerial.

A Procuradora de Justiça e Presidente do Conselho Curador do Memorial, Samia Saad Gallotti Bonavides, iniciou as apresentações ressaltando o papel cidadão do Ministério Público e a importância histórica do Edifício Carta de Curitiba. O prédio, que hoje abriga o Memorial e Escola Superior do MPPR, foi sede do Encontro Nacional que discutiu as propostas para atuação da instituição a serem definidas na Constituição de 1988.

Na sequência, a Procuradora de Justiça Gildelena Alves da Silva contou sobre sua trajetória como Promotora de Justiça nas comarcas do interior e sua atuação como Procuradora de Justiça na área criminal. O Promotor de Justiça e Coordenador Executivo do Memorial do MPPR, William Lira de Souza, continuou as exposições com uma apresentação sobre o histórico do Ministério Público brasileiro e sua relação com a Constituição Cidadã.

Ao final da tarde, os Historiadores do Memorial, Vitor Lemes de Resende e Cristiano de Oliveira Viana Correia, fizeram um tour guiado com os alunos pelos espaços simbólicos da estrutura do Ministério Público em Curitiba, como a Galeria de Procuradores-Gerais de Justiça e a Sala de Atos, a praça entre os Blocos I e IV (projeto paisagístico de Roberto Burle Marx), o túnel sob a Rua Marechal Hermes e a exposição histórica do Bloco VI.