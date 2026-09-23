Pibid passa a ter regras definidas em lei

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, conhecido como Pibid, agora possui um marco regulatório consolidado por meio da Lei 15.518/2026.

A nova legislação define, de forma clara, os objetivos, princípios e as modalidades de bolsas oferecidas aos estudantes de licenciatura em todo o território nacional. A medida busca oferecer maior segurança jurídica para a execução das atividades de formação prática em escolas públicas.

O programa segue sendo desenvolvido sob a responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A implementação envolve parcerias estratégicas entre instituições de ensino superior e redes públicas de educação básica.

Conforme informação divulgada pela Agência Senado, a lei abrange diversas etapas e modalidades da educação básica, incluindo o ensino indígena, quilombola, especial, bilíngue de surdos e a educação de jovens e adultos.

Estrutura das bolsas e objetivos do programa

A lei estabelece cinco modalidades distintas de bolsas para contemplar os diferentes atores envolvidos no processo. O grupo inclui estudantes de licenciatura, professores supervisores de escolas públicas, além de coordenadores de área e coordenadores institucionais.

O objetivo central é aproximar a educação superior do cotidiano das escolas, proporcionando experiências metodológicas e tecnológicas práticas. Segundo a relatora do projeto no Senado, Damares Alves, o incentivo financeiro é fundamental para a retenção de alunos nos cursos de licenciatura e para a redução da evasão escolar.

Avaliação e gestão orçamentária

O programa prevê avaliações periódicas realizadas pela Capes, com o suporte das instituições de ensino superior participantes. O número de bolsas oferecidas será determinado conforme a disponibilidade orçamentária de cada exercício e as regulamentações específicas do órgão.

Durante a sanção da norma, o governo realizou o veto ao artigo que tratava das despesas e proibia o contingenciamento de valores. O Executivo justificou que o dispositivo restringiria instrumentos de gestão orçamentária da União e contrariaria regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Perguntas frequentes sobre o Pibid

O que é o Pibid agora que virou lei? O Pibid é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que agora possui regras definidas pela Lei 15.518/2026 para oferecer bolsas a estudantes de licenciatura em atividades práticas.

Quais são as modalidades de bolsas previstas? A lei prevê cinco tipos: iniciação à docência (estudantes), supervisão (professores da rede pública), coordenação de área, coordenação de gestão de processos e coordenação institucional.

O programa atende a quais tipos de ensino? As ações podem ser voltadas a diversas modalidades, como educação do campo, escolar indígena, quilombola, especial, bilíngue de surdos e educação de jovens e adultos.

Quem é responsável pela gestão do Pibid? O programa é desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Houve vetos na nova lei? Sim, o governo vetou o artigo que proibia o contingenciamento de despesas, argumentando que a medida contrariaria a Lei de Responsabilidade Fiscal e restringiria a gestão financeira da União.