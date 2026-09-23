Planos de saúde passam a cobrir DIU hormonal para tratamento de endometriose a partir de outubro

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) oficializou a obrigatoriedade da cobertura do DIU hormonal por operadoras de planos de saúde para pacientes com diagnóstico de endometriose.

A medida, que visa oferecer uma alternativa terapêutica mais eficaz, integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. A decisão foi formalizada pela Resolução Normativa nº 680, publicada em 18 de setembro de 2026.

O acesso ao tratamento será garantido a partir do dia 1º de outubro, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação. A regra abrange tanto o fornecimento do dispositivo quanto o Procedimentos de inserção.

A decisão da ANS é destinada especificamente para pacientes que possuem contraindicação ao uso de contraceptivos orais combinados ou que apresentam falta de adesão a esse método tradicional de tratamento.

Como funciona o tratamento com o DIU hormonal

O dispositivo em formato de T é inserido diretamente no útero e atua liberando o hormônio sintético levonorgestrel. Essa liberação contínua é fundamental para o controle dos sintomas associados à endometriose.

Esse efeito é um dos principais objetivos para o manejo clínico da doença.

Benefícios para a qualidade de vida das pacientes

Para as pacientes que mantêm o ciclo menstrual após a inserção, o DIU hormonal proporciona uma redução significativa no fluxo sanguíneo. Essa alteração é essencial para diminuir o desconforto diário.

A redução do fluxo e a supressão da menstruação contribuem diretamente para a melhora da qualidade de vida, aliviando cólicas intensas e outros sintomas dolorosos que são comuns em casos de endometriose.

Perguntas Frequentes

Quando a cobertura do DIU hormonal passa a ser obrigatória? A cobertura obrigatória pelos planos de saúde entra em vigor a partir de 1º de outubro de 2026.

Todas as pacientes com endometriose têm direito ao DIU? A norma se aplica a casos onde há contraindicação ou falha de adesão aos contraceptivos orais combinados, conforme critério médico.

O que está incluído na cobertura da ANS? A operadora deve cobrir tanto o dispositivo intrauterino quanto todo o processo de inserção do DIU.

Como o DIU ajuda no tratamento da endometriose? Ele libera levonorgestrel, que reduz o fluxo menstrual e causa amenorreia em muitos casos, diminuindo cólicas e dores pélvicas.

Qual documento oficial estabeleceu a regra? A regra foi estabelecida pela Resolução Normativa nº 680, publicada no dia 18 de setembro de 2026.