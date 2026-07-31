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NR-1: sua empresa está preparada?

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⚠️ NR-1: sua empresa está preparada?

As mudanças na NR-1 reforçam a importância de um ambiente de trabalho mais seguro, organizado e em conformidade com a legislação.

A ACEU convida você para um encontro especial, onde a Fernanda irá esclarecer as principais atualizações da norma, tirar dúvidas e mostrar como sua empresa pode se adequar de forma prática.

📅 04 de agosto
🕢 19h30
📍 Auditório da ACEU

Garanta sua participação e mantenha sua empresa preparada para os novos desafios da segurança e saúde no trabalho.

📲 Informações: (44) 9960-8300

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Corinthia Mes

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