Nunes Marques é sorteado relator de processo de Flávio Bolsonaro contra Lula por ‘ameaça’

O ministro Kassio Nunes Marques foi sorteado há pouco para ser o relator do processo de Flávio Bolsonaro contra Lula pelos crimes de ameaça e de incitação ao crime.

No último dia 4, o senador do PL protocolou uma notícia-crime contra o presidente em razão de uma declaração dele, durante um evento dois dias antes, em que disse que os filhos de Jair Bolsonaro são “vendilhões da Pátria” e que, “por menos que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado” — na verdade, o enforcado foi Tiradentes.

A petição diz que Lula “instigou os ouvintes a cometerem o crime de homicídio por enforcamento” contra Flávio.

Disse o presidente, na ocasião:

— Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer, alto e bom som, são traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, pensem, meditem.

Nunes Marques, vale lembrar, foi indicado para o STF por Jair Bolsonaro. A distribuição dos autos ocorreu às 17h16, por sorteio eletrônico.

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Corinthia Mes