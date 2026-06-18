Mulher sofre queda ao tentar ir ao banheiro e é socorrida pelo Siate no Santa Felicidade

Socorristas do Siate foram mobilizados na madrugada desta quinta-feira (18) para atender uma ocorrência de queda de mesmo nível na Rua Cláudia Galante Padovani, no Bairro Santa Felicidade, em Cascavel.

Queda ocorreu dentro de casa

Segundo as informações repassadas no local, uma mulher de 53 anos caiu ao tentar se deslocar até o banheiro.

Com a queda, ela sofreu um corte contuso na região frontal do crânio. A vítima também relatava formigamento nos membros superiores e dores na região abdominal.

Mulher foi encaminhada à UPA

Após receber os primeiros atendimentos no local, a mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento da Avenida Tancredo Neves para ser reavaliada e receber os cuidados médicos necessários.