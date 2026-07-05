O BRASIL ENTRA EM CAMPO E A RESENHA JÁ TEM ENDEREÇO CERTO!Nos jogos da Seleçã…

🇧🇷⚽ O BRASIL ENTRA EM CAMPO E A RESENHA JÁ TEM ENDEREÇO CERTO! 🍻

Nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, a Colônia Chopp preparou uma promoção especial para você torcer com os amigos e a família sem abrir mão da qualidade e do sabor que já conquistaram os brasileiros.

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✅ Aceitamos Pix ou dinheiro

✅ Ideal para reunir a turma e transformar cada partida em uma verdadeira festa

⚽ O Brasil joga, o mundo assiste… e a sua torcida merece o melhor chopp!

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🍻 Colônia Chopp – o sabor que une, a paixão que nos move. 🇧🇷🏆

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Corinthia Mes