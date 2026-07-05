Wimbledon 2026 LIVE: Novak Djokovic v Roman Safiullin on day seven – watch stream, listen to radio commentary, text updates, order of play & scores

Marcus Willis (Great Britain) (serving) and Heather Watson (Great Britain) vs Christian Harrison (United States) (Seed ranking 3) and Shuai Zhang (China) (Seed ranking 3)Set 1: 1 – 5, in progress
Harrison
Christian Harrison
(3)Seed ranking 3
Zhang
Shuai Zhang
(3)Seed ranking 3
Court 12
Lloyd Glasspool (Great Britain) (Seed ranking 7) and Tereza Mihalikova (Slovakia) (Seed ranking 7) vs Edouard Roger-Vasselin (France) and Laura Siegemund (Germany)Set 1: 3 – 6Set 2: 1 – 1, in progress
Glasspool
Lloyd Glasspool
(7)Seed ranking 7
Mihalikova
Tereza Mihalikova
(7)Seed ranking 7
Roger-Vasselin
Edouard Roger-Vasselin
Court 17
Katarzyna Piter (Poland) and Anna Siskova (Czech Republic) vs Jesika Maleckova (Czech Republic) (serving) and Miriam Skoch (Czech Republic)Set 1: 6 – 4Set 2: 3 – 6Set 3: 6 – 6, tie break 0 – 0, in progress
Maleckova
Jesika Maleckova
Court 18
Andres Molteni (Argentina) (serving) and Darija Jurak Schreiber (Croatia) vs Marcelo Arevalo (El Salvador) (Seed ranking 2) and Jelena Ostapenko (Latvia) (Seed ranking 2)Set 1: 2 – 6, in progress
Jurak Schreiber
Darija Jurak Schreiber
Arevalo
Marcelo Arevalo
(2)Seed ranking 2
Ostapenko
Jelena Ostapenko
(2)Seed ranking 2
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