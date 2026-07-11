Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/07/2026

Neste sábado, será importante agir com autenticidade e aceitar que alguns ciclos precisam ser encerrados para que outros possam começar. As cartas do tarot indicam oportunidades de crescimento, reconciliações e aprendizados, mas também lembram que a maturidade emocional é essencial para lidar com desafios e tomar decisões mais conscientes. Confie na sua intuição e permita que a vida revele novos caminhos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Paus

O dia do ariano favorecerá confiança, criatividade e protagonismo em todas as áreas da vida (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Segundo a carta “Rainha de Paus”, o dia favorecerá confiança, criatividade e protagonismo em todas as áreas da vida. No amor, seu carisma fortalecerá a relação ou despertará o interesse de alguém especial. Na carreira, sua iniciativa poderá render reconhecimento e novas oportunidades. A saúde se beneficiará de atividades que estimulem o corpo e a mente sem excessos. Entre amigos, sua energia positiva aproximará pessoas e fará de você uma inspiração para quem está ao seu redor.

Touro — 8 de Copas

O taurino poderá deixar para trás situações que não fazem mais sentido (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra que chegou o dia de deixar para trás situações que não fazem mais sentido. No amor, desapegar de mágoas ou de relações desgastadas abrirá espaço para conexões mais saudáveis e verdadeiras. Na carreira, buscar novos desafios poderá trazer mais realização do que permanecer por comodidade. Sua saúde melhorará quando você cuidar do emocional e respeitar os seus limites. Entre amigos, algumas despedidas poderão dar lugar a amizades mais alinhadas com sua fase atual.

Gêmeos — 2 de Espadas

O geminiano deverá analisar os fatos antes de escolher um caminho (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” indica que uma decisão importante não pode ser adiada por muito mais tempo. No amor, o diálogo sincero ajudará a desfazer dúvidas e evitar mal-entendidos. Na carreira, será necessário analisar os fatos antes de escolher um caminho. Sua saúde pedirá atenção ao estresse causado pela indecisão e pelo excesso de pensamentos. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões poderá trazer a clareza que você procura.

Câncer — Cavaleiro de Copas

O dia do canceriano favorecerá romantismo, boas notícias e demonstrações sinceras de afeto (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá romantismo, boas notícias e demonstrações sinceras de afeto. No amor, um convite, um reencontro ou uma declaração poderão aquecer o coração e fortalecer os vínculos. Na carreira, sua diplomacia facilitará negociações e abrirá portas para novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para atividades que tragam prazer e tranquilidade. Entre amigos, conversas leves e encontros especiais renovarão sua energia.

Leão — Rainha de Espadas

O dia do leonino pedirá clareza, honestidade e firmeza nas decisões (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” pede clareza, honestidade e firmeza nas decisões. No amor, estabelecer limites saudáveis fortalecerá a relação e evitará desgastes desnecessários. Na carreira, sua capacidade de análise e comunicação será valorizada, favorecendo conquistas importantes. A saúde melhorará quando você organizar a rotina e reduzir o excesso de preocupações. Entre amigos, sua sinceridade será bem-vinda, desde que seja acompanhada de sensibilidade.

Virgem — A Temperança

Para o virginiano, será um dia de equilíbrio e serenidade (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “A Temperança” anuncia equilíbrio, serenidade e um dia de maior harmonia. No amor, o diálogo e a compreensão aproximarão o casal, sendo favorável caso deseje construir algo duradouro. Na carreira, agir com paciência e estratégia permitirá alcançar resultados sólidos. Sua saúde melhorará quando você respeitar o ritmo do corpo e encontrar tempo para descansar. Entre amigos, sua capacidade de mediar conflitos fortalecerá os laços e criará um ambiente mais leve.

Libra — Cavaleiro de Ouros

O dia do libriano favorecerá constância, responsabilidade e crescimento gradual (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Ouros”, o dia favorecerá constância, responsabilidade e crescimento gradual. No amor, pequenas demonstrações de cuidado fortalecerão a confiança e mostrarão que o compromisso se constrói nas atitudes diárias. Na carreira, sua dedicação tenderá a ser reconhecida e poderá render avanços importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos saudáveis e evitar exageros. Entre amigos, a lealdade será o principal alicerce das relações.

Escorpião — 10 de Espadas

Para o escorpiano, um ciclo chegará ao fim, abrindo espaço para novos começos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” revela que um ciclo chegou ao fim, permitindo que uma nova etapa comece com mais leveza. No amor, antigas dores poderão finalmente ser superadas, abrindo espaço para relações mais maduras. Na carreira, desafios recentes perderão força, criando oportunidades de renovação. Sua saúde pedirá descanso e acolhimento emocional para recuperar as energias. Entre amigos, valorize quem permaneceu ao seu lado durante os momentos mais difíceis.

Sagitário — Pajem de Copas

Para o sagitariano, será um dia de sensibilidade, criatividade e boas surpresas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” traz sensibilidade, criatividade e boas surpresas. No amor, mensagens, convites ou um novo interesse poderão tornar o dia mais especial e despertar emoções positivas. Na carreira, novas ideias e oportunidades de aprendizado favorecerão seu crescimento. Sua saúde melhorará quando você expressar seus sentimentos e encontrar espaço para atividades prazerosas. Entre amigos, encontros espontâneos prometem boas conversas e momentos de alegria.

Capricórnio — 5 de Ouros

O dia do capricorniano pedirá cuidado para não carregar sozinho preocupações ou dificuldades (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Segundo a carta “5 de Ouros”, o dia pedirá cuidado para não carregar sozinho(a) preocupações ou dificuldades. No amor, compartilhar o que sente fortalecerá a parceria e evitará distanciamentos. Na carreira, desafios financeiros ou profissionais poderão ser superados com persistência e apoio de pessoas confiáveis. Sua saúde merecerá atenção especial ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, aceite ajuda quando ela for oferecida, pois ninguém precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Aquário — Pajem de Espadas

Para o aquariano, será um dia de curiosidade, inteligência e vontade de aprender (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” mostra curiosidade, inteligência e vontade de aprender. No amor, conversas sinceras ajudarão a esclarecer dúvidas e a fortalecer os vínculos. Na carreira, sua rapidez para compreender novas informações favorecerá projetos e oportunidades de crescimento. Sua saúde melhorará quando você desacelerar a mente e evitar excesso de estímulos. Entre amigos, uma troca de ideias poderá inspirar mudanças importantes.

Peixes — O Louco

Para o pisciano, será um dia de recomeços, liberdade e novas possibilidades (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “O Louco” anuncia recomeços, liberdade e novas possibilidades. No amor, uma atitude espontânea poderá renovar a relação ou aproximar alguém especial. Na carreira, a coragem para experimentar caminhos diferentes poderá abrir portas inesperadas e promissoras. Sua saúde melhorará quando você permitir mais leveza na rotina e reduzir as cobranças sobre si. Entre amigos, convites inesperados e novas amizades prometem trazer experiências enriquecedoras.