O conselho de Valdemar sobre Lula que Flávio Bolsonaro ignora

O presidente do PL disse a interlocutores que aconselhou Flávio a parar de “falar mal” do presidente. A avaliação feita pelo mandachuva político é que a rejeição de Lula já atingiu o teto e não crescerá mais.

— A grande vantagem que temos é Lula ter 48% de rejeição e não sair disso. Flávio não tem que falar mal do Lula, porque a rejeição dele já está alta e não vai crescer — disse Valdemar a correligionários do partido.

O presidente do PL defende que o candidato mude a pauta e “fale de economia”. Além disso, ainda não desistiu de convencer Michelle Bolsonaro a participar da campanha de Flávio, por crer que ela segue como ativo essencial para o presidenciável.

A taxa de rejeição de Flávio também não é animadora para o PL. As pesquisas Datafolha e AtlasIntel realizadas no fim de julho mostraram uma taxa de rejeição do senador superior à de Lula, com 48% e 53%, respectivamente. Já o petista apareceu no Datafolha com 46% de rejeição e, na AtlasIntel, com 48%.

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