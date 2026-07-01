O frio chegou… e a Oliveira Perfumaria preparou um presente especial para você!

Durante todo o mês de JULHO, nas compras realizadas em nossa loja, você ganha um Creme Hidratante para as Mãos Oliveira Perfumaria com Ácido Hialurônico + Glicerina para deixar suas mãos protegidas e hidratadas neste inverno. 🤍

Além de sair perfumado com os melhores perfumes árabes, você ainda leva um cuidado especial para a sua pele!

🎁 Brinde por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques.

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Oliveira Perfumaria – Perfumes que deixam presença. ✨❄️

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