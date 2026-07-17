O que fazer em Curitiba hoje? Les Misérables, festivais e muito mais
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Curitiba conta com uma intensa programação cultural nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026. O grande destaque do dia é o espetáculo inédito Tributo Sinfônico Les Misérables on Stage, que traz pela primeira vez à capital paranaense uma versão totalmente sinfônica inspirada no clássico de Victor Hugo. Além disso, a noite marca o encerramento de tradicionais festivais e feiras temáticas na cidade.
Shows e Apresentações Solo
Tributo Sinfônico Les Misérables on Stage: Apresentação única e grandiosa da versão sinfônica inspirada no clássico de Victor Hugo.
Festivais e Teatro (Último Dia)
64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná: Noite de encerramento com apresentação especial do Grupo Folclórico Polonês Junak – Sociedade União Juventus, reunindo dança, canto e figurinos típicos.
25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos: Última oportunidade para prestigiar companhias nacionais e internacionais com espetáculos de marionetes, teatro de sombras e formas animadas.
Gastronomia e Lazer de Inverno
Feira Especial de Inverno da Praça Osório: Evento com mais de 60 barracas que servem pratos como pinhão e quentão, além de artesanato e vestuário.
Horário: Das 10h às 21h.
Local: Praça Osório, Centro.
Entrada: Gratuita.
1º Festival Sabores do Inverno Curitiba: Restaurantes parceiros oferecem cardápios especiais e sopas temáticas ao longo de todo o mês.
Festas Noturnas e Shows de Raiz
Roda de Samba com Banda Folhetim e Thaísa Milo: Noite dedicada ao samba de raiz.
Horário: Abertura às 18h; shows a partir das 20h30.
Local: Av. Victor Ferreira do Amaral, 883, Tarumã.
Ingressos: Gratuito até as 19h; após, R$ 20.
The Black Parade (Noite Emo/Alternativa): Festa focada no emo, screamo, nu metal e post-hardcore dos anos 2000.
Horário: Abertura às 19h.
Local: Tork n’ Roll – Rua de São Francisco.
Ingressos: Disponíveis via Sympla.
Bruno Be na Club Vibe: Estreia do projeto Fight Club com sets voltados ao house, melodic house e techno.
Horário: A partir das 20h.
Local: Club Vibe – Rua Desembargador Motta, 2311, Batel.
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