Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

O que fazer em Curitiba hoje? Les Misérables, festivais e muito mais

O que fazer em Curitiba hoje? Les Misérables, festivais e muito mais

  • Read Time2 mins

Share your love

O que fazer em Curitiba hoje? Les Misérables, festivais e muito mais
Veja a grade completa de atrações em Curitiba. Foto: Arquivo/Marcelo Andrade/Tribuna do Paraná.

Curitiba conta com uma intensa programação cultural nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026. O grande destaque do dia é o espetáculo inédito Tributo Sinfônico Les Misérables on Stage, que traz pela primeira vez à capital paranaense uma versão totalmente sinfônica inspirada no clássico de Victor Hugo. Além disso, a noite marca o encerramento de tradicionais festivais e feiras temáticas na cidade.

Shows e Apresentações Solo

  • Tributo Sinfônico Les Misérables on Stage: Apresentação única e grandiosa da versão sinfônica inspirada no clássico de Victor Hugo.

Festivais e Teatro (Último Dia)

  • 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná: Noite de encerramento com apresentação especial do Grupo Folclórico Polonês Junak – Sociedade União Juventus, reunindo dança, canto e figurinos típicos.
  • 25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos: Última oportunidade para prestigiar companhias nacionais e internacionais com espetáculos de marionetes, teatro de sombras e formas animadas.

Gastronomia e Lazer de Inverno

  • Feira Especial de Inverno da Praça Osório: Evento com mais de 60 barracas que servem pratos como pinhão e quentão, além de artesanato e vestuário.
    • Horário: Das 10h às 21h.
    • Local: Praça Osório, Centro.
    • Entrada: Gratuita.
  • 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba: Restaurantes parceiros oferecem cardápios especiais e sopas temáticas ao longo de todo o mês.

Festas Noturnas e Shows de Raiz

  • Roda de Samba com Banda Folhetim e Thaísa Milo: Noite dedicada ao samba de raiz.
    • Horário: Abertura às 18h; shows a partir das 20h30.
    • Local: Av. Victor Ferreira do Amaral, 883, Tarumã.
    • Ingressos: Gratuito até as 19h; após, R$ 20.
  • The Black Parade (Noite Emo/Alternativa): Festa focada no emo, screamo, nu metal e post-hardcore dos anos 2000.
    • Horário: Abertura às 19h.
    • Local: Tork n’ Roll – Rua de São Francisco.
    • Ingressos: Disponíveis via Sympla.
  • Bruno Be na Club Vibe: Estreia do projeto Fight Club com sets voltados ao house, melodic house e techno.
    • Horário: A partir das 20h.
    • Local: Club Vibe – Rua Desembargador Motta, 2311, Batel.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados