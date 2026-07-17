O que fazer em Curitiba hoje? Les Misérables, festivais e muito mais

Curitiba conta com uma intensa programação cultural nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026. O grande destaque do dia é o espetáculo inédito Tributo Sinfônico Les Misérables on Stage, que traz pela primeira vez à capital paranaense uma versão totalmente sinfônica inspirada no clássico de Victor Hugo. Além disso, a noite marca o encerramento de tradicionais festivais e feiras temáticas na cidade.

Shows e Apresentações Solo

Tributo Sinfônico Les Misérables on Stage: Apresentação única e grandiosa da versão sinfônica inspirada no clássico de Victor Hugo.

Festivais e Teatro (Último Dia)

64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná : Noite de encerramento com apresentação especial do Grupo Folclórico Polonês Junak – Sociedade União Juventus, reunindo dança, canto e figurinos típicos.

: Noite de encerramento com apresentação especial do Grupo Folclórico Polonês Junak – Sociedade União Juventus, reunindo dança, canto e figurinos típicos. 25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos: Última oportunidade para prestigiar companhias nacionais e internacionais com espetáculos de marionetes, teatro de sombras e formas animadas.

Gastronomia e Lazer de Inverno

Feira Especial de Inverno da Praça Osório : Evento com mais de 60 barracas que servem pratos como pinhão e quentão, além de artesanato e vestuário. Horário : Das 10h às 21h. Local : Praça Osório, Centro. Entrada : Gratuita.

: Evento com mais de 60 barracas que servem pratos como pinhão e quentão, além de artesanato e vestuário. 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba: Restaurantes parceiros oferecem cardápios especiais e sopas temáticas ao longo de todo o mês.

Festas Noturnas e Shows de Raiz

Roda de Samba com Banda Folhetim e Thaísa Milo : Noite dedicada ao samba de raiz. Horário : Abertura às 18h; shows a partir das 20h30. Local : Av. Victor Ferreira do Amaral, 883, Tarumã. Ingressos : Gratuito até as 19h; após, R$ 20.

: Noite dedicada ao samba de raiz. The Black Parade (Noite Emo/Alternativa) : Festa focada no emo, screamo, nu metal e post-hardcore dos anos 2000. Horário : Abertura às 19h. Local : Tork n’ Roll – Rua de São Francisco. Ingressos : Disponíveis via Sympla.

: Festa focada no emo, screamo, nu metal e post-hardcore dos anos 2000. Bruno Be na Club Vibe : Estreia do projeto Fight Club com sets voltados ao house, melodic house e techno. Horário : A partir das 20h. Local : Club Vibe – Rua Desembargador Motta, 2311, Batel.

: Estreia do projeto Fight Club com sets voltados ao house, melodic house e techno.