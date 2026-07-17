saiba de quem Francesca é mãe em ‘Quem ama cuida’

Nos próximos capítulos de “Quem ama cuida”, o público saberá a verdadeira identidade de Francesca (Nathalia Dill). Otoniel (Tony Ramos) verá uma foto dela ao lado de Joel (Ricardo Teodoro). O vendedor de flores, então, descobrirá que ela é a falecida mãe do chef de cozinha.

Como a coluna noticiou recentemente, os autores, Walcyr Carrasco e Claudia Souto, resolveram mudar os rumos da personagem após o grupo de discussão realizado pela Globo. A ideia inicial era que ela aparentasse ser um espírito, mas que depois houvesse uma reviravolta. A equipe cogitou abordar algum transtorno de personalidade. No entanto, na pesquisa, os telespectadores deixaram claro que torcem por um enredo sobrenatural.

Outra revelação que irá ao ar em breve é o passado de Brigitte (Tata Werneck). A novela abordará o fato de Pilar (Isabel Teixeira) ter rejeitado a filha desde muito cedo. Por isso, ela sempre esteve em busca de um amor.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo

See more: The Global Track

Corinthia Mes