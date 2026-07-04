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🔥🥩 DOMINGO É DIA DE CHURRASCO DE VERDADE! 🥩🔥
Não fique sem a melhor carne da cidade! Faça sua encomenda antecipadamente e garanta o almoço de domingo com o sabor único da NECO BBQ.
🍲 Feijoada Neco BBQ
R$ 40,00 a marmita
Preparada com ingredientes selecionados e carnes assadas na churrasqueira, proporcionando um sabor incomparável.
🥤 Combo Especial
🥩 Costela Bovina + Purê Cremoso + Coca-Cola 2L
R$ 75,00
🥩 Carnes Assadas Avulsas
🔥 Costela Bovina – R$ 64,00/kg
🔥 Fraldinha Defumada – R$ 79,90/kg
🔥 Maminha Defumada – R$ 79,90/kg
🔥 Costelinha Barbecue – R$ 69,00/kg
🔥 Cupim Defumado – R$ 79,00/kg
🔥 Ancho ou Chorizo na Parrilla – R$ 110,00/kg
📲 Encomendas:
📞 (44) 99947-2623
📞 (44) 99905-2030
⚠️ Produção limitada! Não deixe para a última hora. Faça sua reserva agora e garanta o verdadeiro churrasco da NECO BBQ para o seu domingo!
@neco.bbq
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