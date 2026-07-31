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Marinha divulga versão oficial sobre homem baleado durante Operação Ágata em Santa Helena

Marinha divulga versão oficial sobre homem baleado durante Operação Ágata em Santa Helena

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Marinha divulga versão oficial sobre homem baleado durante Operação Ágata em Santa Helena
Marinha divulga versão oficial sobre homem baleado durante Operação Ágata em Santa Helena

A Marinha do Brasil divulgou nesta sexta-feira (31) a versão oficial sobre a ocorrência que terminou com um homem baleado durante a Operação Ágata 2026, na tarde de quinta-feira (30), na localidade de Sub-Sede, em Santa Helena.

Segundo o Comando Conjunto Tamandaré, responsável pela operação coordenada pelo Ministério da Defesa, militares realizavam uma ação de repressão a ilícitos em uma área de mata considerada de alta incidência de atividades criminosas quando encontraram um homem em atitude suspeita.

Conforme a nota, durante a evolução da abordagem, os militares utilizaram armamento individual para preservar a integridade física da equipe. A Marinha afirma que o homem estaria armado e acabou sendo atingido pelos disparos.

Após a ocorrência, os militares realizaram a captura do suspeito e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado em estado estável ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto por uma ambulância com equipe médica.

Ainda de acordo com a Marinha, durante a revista pessoal foram apreendidos uma arma longa, um rádio portátil e um telefone celular. Os militares também informaram que o homem não portava documentos de identificação.

O Comando Conjunto Tamandaré destacou que o caso segue sendo apurado conforme os procedimentos legais e reafirmou que a atuação dos militares ocorreu dentro das ações da Operação Ágata 2026, ressaltando o compromisso da instituição com a legalidade, o profissionalismo e o respeito aos direitos fundamentais.

Fonte: Correio do Lago

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