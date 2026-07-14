O tubarão não é o vilão que o cinema fez você acreditar

Basta tocar a famosa trilha sonora de “Tubarão” para muita gente imaginar uma enorme nadadeira cortando o mar. O cinema fez um excelente trabalho em transformar esses animais em sinônimo de perigo. A natureza, porém, conta uma história bem diferente. Nesta terça-feira (14) é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre Tubarões, criado justamente para desfazer mitos e lembrar que, hoje, eles precisam muito mais da nossa proteção do que nós da deles.

Embora ataques de tubarão recebam enorme repercussão quando acontecem, eles são extremamente raros. Em compensação, milhões de tubarões são mortos todos os anos em consequência da pesca predatória, da captura acidental e do comércio ilegal de barbatanas, colocando diversas espécies em risco de extinção.

Muito mais importantes do que assustadores

Os tubarões ocupam o topo da cadeia alimentar marinha e desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio dos oceanos.

Ao controlar populações de outras espécies, ajudam a preservar a biodiversidade e contribuem para a saúde dos ecossistemas marinhos. Quando esses predadores desaparecem, toda a cadeia alimentar pode sofrer impactos, afetando inclusive espécies de interesse comercial para a pesca.

É aquele velho caso de quem só percebe a importância de uma peça quando ela deixa de existir.

Um animal cercado por mitos

Grande parte da fama dos tubarões nasceu do medo e da falta de informação. Das mais de 500 espécies conhecidas no mundo, apenas um número muito pequeno esteve envolvido em ataques a seres humanos.

Na maioria dos casos registrados, especialistas apontam que o animal confundiu a vítima com uma presa natural ou reagiu por instinto. Para os tubarões, o ser humano definitivamente não faz parte do cardápio.

Preservar também é proteger o futuro

O Dia Internacional de Conscientização sobre Tubarões também serve para incentivar práticas de pesca sustentável, combater o comércio ilegal de barbatanas e ampliar o conhecimento sobre esses animais.

Afinal, quanto mais a ciência descobre sobre os tubarões, mais fica evidente que eles são indispensáveis para a saúde dos oceanos. E talvez a maior ironia dessa história seja justamente esta: por décadas, muita gente teve medo de encontrar um tubarão. Hoje, são eles que correm o risco de desaparecer primeiro.