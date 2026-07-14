Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (8), em Goioerê, ap…

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (8), em Goioerê, após ser acusado de agredir a ex-namorada e ser flagrado com drogas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No local, acompanhados por integrantes do Conselho Tutelar, os policiais conversaram com uma adolescente de 16 anos, que relatou ter sido agredida pelo ex-namorado após uma discussão motivada por suspeitas de um novo relacionamento.

Conforme o relato da vítima, durante o desentendimento, o adolescente teria arremessado um recipiente contendo entorpecentes no quintal da residência. A jovem ainda entregou aos policiais R$ 562 em dinheiro, valor que foi apreendido.

Durante as buscas, os policiais localizaram um recipiente contendo 20 pedras de uma substância análoga ao crack, totalizando 4,8 gramas após pesagem.

Questionado, o adolescente admitiu ter discutido com a vítima e confessou ter desferido um soco contra ela. Ele também assumiu ser o proprietário do dinheiro apreendido.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido em flagrante pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e da equipe.

Após a apreensão, os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e realização de laudo de lesões corporais. A adolescente recebeu orientações para realizar exames complementares e permanecer em observação médica.

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