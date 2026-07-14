Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (8), em Goioerê, ap…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (8), em Goioerê, após ser acusado de agredir a ex-namorada e ser flagrado com drogas.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No local, acompanhados por integrantes do Conselho Tutelar, os policiais conversaram com uma adolescente de 16 anos, que relatou ter sido agredida pelo ex-namorado após uma discussão motivada por suspeitas de um novo relacionamento.
Conforme o relato da vítima, durante o desentendimento, o adolescente teria arremessado um recipiente contendo entorpecentes no quintal da residência. A jovem ainda entregou aos policiais R$ 562 em dinheiro, valor que foi apreendido.
Durante as buscas, os policiais localizaram um recipiente contendo 20 pedras de uma substância análoga ao crack, totalizando 4,8 gramas após pesagem.
Questionado, o adolescente admitiu ter discutido com a vítima e confessou ter desferido um soco contra ela. Ele também assumiu ser o proprietário do dinheiro apreendido.
Diante dos fatos, o menor foi apreendido em flagrante pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e da equipe.
Após a apreensão, os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e realização de laudo de lesões corporais. A adolescente recebeu orientações para realizar exames complementares e permanecer em observação médica.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track