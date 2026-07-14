Ônibus são usados como barricadas em Costa Barros durante operação

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A Transportes Flores informa que, por medida de segurança, os ônibus das linhas 715l (Cascadura-Santa Marta), 738l (Jardim Metrópole-Cascadura, via Prefeitura), 736l (Cascadura-Jardim Botânico, via Praça da Bandeira), 734l (Cascadura x Vila Norma) 713l (Cascadura-Cosmorama), 720l (Jardim Novo Rio-Cascadura) e 729l (Méier-Parque São Vicente) estão desviando da Av. Pastor Martin Luther King Jr.
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