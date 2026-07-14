Engenharia que pouca gente vê, mas que ajuda a alimentar milhões

Quando alguém fala em engenharia, a maioria das pessoas logo pensa em prédios, rodovias ou grandes obras. Dificilmente imagina um tanque cheio de tilápias ou um cultivo de camarões. Mas existe uma engenharia dedicada justamente a isso. Nesta terça-feira (14) é celebrado o Dia do Engenheiro de Aquicultura, profissão que trabalha nos bastidores de um setor cada vez mais importante para a produção de alimentos no Brasil.

O trabalho começa muito antes de o pescado chegar ao supermercado ou ao restaurante. É o engenheiro de aquicultura quem ajuda a planejar sistemas de criação, acompanha a qualidade da água, desenvolve técnicas de manejo, busca aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais. Em outras palavras, faz com que produzir mais não signifique explorar mais.

Muito além de criar peixes

Apesar de o peixe ser o primeiro alimento que vem à cabeça quando se fala em aquicultura, a área é bem mais ampla. O profissional também atua na criação de camarões, ostras, mexilhões, algas e diversos outros organismos aquáticos utilizados na alimentação, na pesquisa científica e até na indústria.

É um trabalho que mistura engenharia, biologia, gestão, tecnologia e preservação ambiental. Cada projeto precisa levar em conta fatores como qualidade da água, alimentação dos animais, infraestrutura, consumo de energia e aproveitamento dos recursos naturais.

Um setor que cresce a cada ano

A aquicultura brasileira vive um período de expansão impulsionado pelo aumento do consumo de pescado e pela busca por sistemas de produção mais eficientes. Com isso, cresce também a necessidade de profissionais preparados para desenvolver novas tecnologias e tornar o setor mais competitivo.

O engenheiro de aquicultura pode atuar em fazendas aquícolas, cooperativas, empresas privadas, órgãos públicos, universidades, centros de pesquisa e consultorias técnicas, participando desde o planejamento de empreendimentos até o desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor.

Engenharia que pouca gente vê

É uma daquelas profissões que quase nunca aparecem quando alguém pergunta “o que faz um engenheiro?”. No entanto, basta olhar para a mesa do brasileiro para perceber que ela está mais presente do que parece.

Por trás de um cultivo bem-sucedido existe planejamento, cálculo, pesquisa, monitoramento ambiental e muita tecnologia. É um trabalho silencioso, mas que ajuda a garantir alimentos de qualidade, fortalece a economia e incentiva uma produção cada vez mais sustentável.

Nesta terça-feira (14), a data serve justamente para reconhecer esses profissionais que mostram, todos os dias, que engenharia também pode começar dentro d’água e terminar na mesa de milhões de pessoas.