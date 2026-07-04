Onix destrói muro, atinge árvore e tem motor arrancado após acidente no Santa Cruz

A força de um acidente registrado na madrugada deste sábado (4) chamou a atenção de moradores do Bairro Santa Cruz, em Cascavel. Um Chevrolet Onix ficou completamente destruído após sair da pista e atingir o muro de uma residência e uma árvore no cruzamento das ruas Xavante e Bororós. Com a violência do impacto, o motor do automóvel foi arrancado e lançado para fora do veículo.

Socorristas do Siate foram mobilizados após a ocorrência ser inicialmente repassada como um capotamento. No entanto, ao chegarem ao endereço, encontraram apenas o veículo destruído e diversos destroços espalhados pela via.

De acordo com as primeiras informações levantadas no local, o motorista teria passado em alta velocidade por uma lombada, perdeu o controle da direção e acabou provocando o acidente, o condutor, entretanto, não foi encontrado.

Testemunhas relataram que, antes da chegada das equipes de resgate, familiares teriam ido até o local em outro veículo e o encaminhado para uma unidade hospitalar. A informação ainda deverá ser confirmada pelas autoridades.

Além dos danos de grande monta no automóvel, o muro da residência e a árvore atingida também sofreram avarias. As circunstâncias do acidente serão apuradas.