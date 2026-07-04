Pai e filho morrem em acidente após serem atingidos por dois caminhões

Pai e filho identificados como Solemar Rodrigues Mateus, de 43 anos, e Lucas Matheus Duarte Rodrigues, de 17, morreram em um acidente de trânsito no km 529 da BR-070, na zona rural de Várzea Grande (MT), nesta quinta-feira (2). A ocorrência envolveu um caminhão, uma motocicleta onde estavam as vítimas e um terceiro veículo, que fugiu do local sem ser identificado.