Operação contra tráfico de drogas em Cianorte resulta em sete prisões e apreensão de arma de fogo

Ação Polícia em Cianorte desarticula rede de tráfico e cumpre mandados judiciais contra suspeitos de organização criminosa no Noroeste do Paraná

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e pela Polícia Militar (PM) resultou na prisão de sete pessoas em Cianorte, na região Noroeste do estado. A ação, ocorrida nesta sexta-feira (11), focou no combate a uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a operação cumpriu 12 mandados judiciais, sendo cinco de prisão temporária e sete de busca e apreensão. Durante as diligências, as autoridades localizaram porções de maconha e cocaína, além de um revólver calibre .38.

As investigações, que culminaram nas prisões, tiveram início em maio deste ano, após o flagrante de um homem e a apreensão de um adolescente por envolvimento com entorpecentes. O trabalho Polícia permitiu mapear as etapas da rede criminosa, que atuava desde o armazenamento até a venda final das drogas.

Origem das investigações e desdobramentos

Após a ocorrência inicial em maio, a Polícia Civil aprofundou as apurações sobre a estrutura do grupo. Segundo o delegado Jonas Eduardo Peixoto do Amaral, a associação era responsável por diversas frentes do comércio ilegal, incluindo a distribuição, a entrega das substâncias e o controle financeiro do tráfico.

Durante o cumprimento dos 12 mandados, os agentes encontraram entorpecentes em duas residências distintas. Em um terceiro imóvel, a equipe logrou êxito em localizar a arma de fogo. Além dos mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, a operação gerou três prisões em flagrante no momento das buscas.

Balanço da operação e próximos passos

O delegado Jonas Eduardo Peixoto do Amaral destacou que quatro dos cinco alvos dos mandados de prisão temporária foram capturados. Um dos suspeitos não foi localizado pelas equipes policiais, que seguem realizando diligências para efetuar a prisão.

Somando as prisões temporárias às três detenções em flagrante, o total de pessoas presas na operação chegou a sete. Todos os envolvidos foram encaminhados ao sistema penitenciário para a realização dos procedimentos legais cabíveis pelas autoridades competentes.

FAQ: Perguntas e respostas sobre a operação

Quantas pessoas foram presas na operação em Cianorte?

Ao todo, sete pessoas foram presas, sendo quatro por mandados de prisão temporária e três em flagrante.

O que foi apreendido durante a ação Polícia?As equipes apreenderam porções de maconha e cocaína, além de um revólver calibre .38 encontrado em um dos imóveis alvo dos mandados.

Quando as investigações sobre o tráfico começaram?

As investigações tiveram início em maio de 2026, após a apreensão de um adolescente e a prisão de um homem por tráfico de drogas.

Qual era o papel do grupo criminoso investigado?

Segundo a PCPR, o grupo atuava no armazenamento, distribuição, entrega e venda de drogas, além do recebimento dos valores obtidos com o tráfico.

Todos os alvos dos mandados foram localizados?

Não. Quatro dos cinco alvos de prisão temporária foram presos, e a polícia segue em diligências para localizar o suspeito que permanece foragido.