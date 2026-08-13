Operação integrada prende cinco suspeitos em investigação de roubo de cargas em Umuarama

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Força Nacional de Segurança Pública, realizou uma operação na quinta-feira (13) que resultou na prisão de cinco pessoas em Umuarama, no Noroeste do estado. A ação faz parte de uma investigação sobre roubo de cargas na região.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em diversos bairros da cidade, incluindo Parque 1º de Maio, Jardim Independência, Jardim Jaborandi, Zona VII, Parque San Marino e Parque Itália. Duas mulheres também foram presas em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito.
Nas buscas realizadas, a polícia apreendeu uma pistola com 16 munições, porções de cocaína e maconha, uma balaclava e duas placas veiculares, além de outros materiais relacionados à investigação. Segundo o delegado Rodrigo Couto, da PCPR, o grupo é suspeito de envolvimento em roubos de cargas, com indícios de associação criminosa armada e tentativa de roubo.
O caso começou a ser investigado após uma tentativa de roubo ocorrida em 7 de julho de 2026, nas proximidades do Condomínio Residencial Malibu, em Umuarama. Na ocasião, a vítima, que transportava mercadorias como produtos de perfumaria e aparelhos eletrônicos provenientes do Paraguai, foi abordada por pessoas encapuzadas, mas conseguiu evitar o roubo ao entrar no condomínio.
Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário local. As investigações continuam para esclarecer o grau de participação dos envolvidos e identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso. A população pode colaborar com a polícia fornecendo denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) e 181 (Disque-Denúncia). Em caso de crime em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.
Cinco pessoas foram presas durante a operação, incluindo duas mulheres flagranteadas por posse de arma de fogo de uso restrito.
Foram cumpridos mandados nos bairros Parque 1º de Maio, Jardim Independência, Jardim Jaborandi, Zona VII, Parque San Marino e Parque Itália.
Eles são investigados por roubo circunstanciado tentado e associação criminosa armada, relacionados a roubos de cargas em Umuarama.