Acelen reduz preço da gasolina em 11,2% com adesão ao programa de subvenção

A Acelen, empresa controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, anunciou uma redução nos preços da gasolina e do diesel, válida a partir de 13 de agosto de 2026. Segundo informações da própria empresa, a queda no preço da gasolina alcançou cerca de 11,2% em relação à semana anterior, motivada pela adesão ao programa de subvenção do governo federal.

O programa, previsto na Medida Provisória (MP) nº 1.358, possibilita que a Acelen ofereça o combustível com subsídio, reduzindo o custo para as distribuidoras. Com a medida, o preço da gasolina foi ajustado para aproximadamente R$ 3,48 o litro na refinaria de Mataripe, ante R$ 3,92 o litro sem o benefício.

Redução gradual e apoios governamentais

A iniciativa da Acelen ocorre em contexto de queda dos preços internacionais do petróleo. Além da gasolina, o diesel S-10, variante mais consumida e menos poluente, também teve redução, ainda que menor, de 0,8% em comparação à semana anterior. Para o diesel, a empresa já havia aderido anteriormente à MP nº 1.363, aplicando um subsídio que mantém o litro a cerca de R$ 4,56, contra um preço estimado de R$ 5,68 sem a subvenção.

Conformidade com o processo regulatório

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a Acelen destacou que a implementação dos subsídios para gasolina e diesel tem sido conduzida de forma gradual, respeitando os trâmites do processo regulatório vigente. A companhia enfatizou que ampliou o alcance dos benefícios para as vendas elegíveis segundo as regras definidas pela legislação vigente, reforçando seu compromisso com a conformidade normativa.

Fundo Mubadala e o setor de petróleo brasileiro

A Acelen representa no Brasil o fundo de investimento árabe Mubadala no setor de petróleo e gás, reforçando seu papel estratégico na indústria nacional. A adoção das medidas de subvenção reflete a articulação entre o governo federal e empresas privadas para adequar os preços dos combustíveis ao cenário econômico atual, beneficiando os mercados consumidores e contribuindo para a estabilidade do setor.

Perguntas frequentes

Qual a porcentagem da redução no preço da gasolina pela Acelen?

A redução foi de aproximadamente 11,2% em relação à semana anterior, após a adesão ao programa de subvenção do governo.

Qual é o preço atual da gasolina na refinaria de Mataripe com o subsídio?

Com o programa de subvenção, o preço da gasolina na refinaria fica em torno de R$ 3,48 por litro.

O que motivou a redução dos preços pela Acelen?

A queda dos preços do petróleo no mercado internacional e a adesão ao programa de subvenção previsto na Medida Provisória nº 1.358/2026 foram os principais fatores para a redução de preços.