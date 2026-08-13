Polícia Civil prende três suspeitos por comércio ilegal de armas em Quedas do Iguaçu

A Polícia Civil do Paraná prendeu três pessoas na manhã de quinta-feira, 13 de agosto de 2026, em Quedas do Iguaçu, durante uma operação contra o comércio ilegal de armas e munições. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia local com base em mandados expedidos pela Vara Criminal do município.

Durante as buscas, os agentes apreenderam diversos armamentos e munições de calibres variados. A investigação teve início há mais de seis meses e indicou que os suspeitos integravam uma organização criminosa que utilizava a condição de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) para adquirir e comercializar ilegalmente armas e munições.

Cumprimento dos mandados e apoio operacional

A operação contou com o respaldo do Pelotão de Choque do 6º Batalhão da Polícia Militar. Além das prisões e apreensões, a Justiça determinou a suspensão dos registros dos investigados e das armas relacionadas, conforme pleito da autoridade policial.

Investigações detalham atuação do grupo

Segundo a Polícia Civil, os criminosos aproveitavam as facilidades atribuídas à categoria CAC para comprar munições de forma legal e posteriormente revender ilegalmente no mercado paralelo da região. Essa prática representa um risco à segurança pública, pois pode contribuir para o aumento de crimes violentos.

Reforço no combate ao comércio ilegal

A ação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Civil do Paraná no enfrentamento ao tráfico e comércio ilegal de armas, acessórios e munições. O trabalho visa reduzir o acesso irregular a armamentos e minimizar a violência associada a essas condutas criminosas.

Perguntas frequentes

Qual a origem do grupo investigado?

O grupo utilizava registros de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) para adquirir munições legalmente e revendê-las ilegalmente no mercado paralelo.

Quais órgãos participaram da operação?

A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Quedas do Iguaçu, com apoio do Pelotão de Choque do 6º Batalhão da Polícia Militar e mandados expedidos pela Vara Criminal do município.

Quais medidas foram tomadas além das prisões?

Além das prisões e apreensões, a Justiça determinou a suspensão dos registros dos suspeitos e dos armamentos vinculados a eles.