Biblioteca Nacional recupera 164 publicações históricas raras após operação da Polícia Federal contra furto de patrimônio cultural

Após anos de busca, a Biblioteca Nacional celebra o retorno de 164 publicações históricas que haviam sido furtadas, restaurando parte vital da memória nacional brasileira

A Biblioteca Nacional concluiu recentemente um importante processo de reintegração ao seu acervo oficial. Ao todo, 164 publicações históricas, que haviam sido subtraídas da instituição, retornaram para o seu local de origem após uma complexa operação de recuperação e análise técnica detalhada.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, as peças foram originalmente recuperadas pela Polícia Federal ainda em 2020. Desde então, o material passou por um rigoroso processo de verificação para confirmar a sua procedência e garantir que os itens pertenciam de fato ao patrimônio da biblioteca.

Esta devolução ocorre em cumprimento a uma decisão da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

O processo de identificação das obras recuperadas

Para confirmar a autenticidade dos itens, a equipe técnica da Biblioteca Nacional realizou um exame minucioso em 217 documentos, entre publicações seriadas e outros registros. O objetivo principal era determinar, com precisão científica, a origem de cada material encontrado.

Os especialistas analisaram diversos elementos físicos das obras, como a presença de carimbos institucionais, registros patrimoniais, etiquetas e códigos de identificação específicos. No caso da revista do Superman de 1949, por exemplo, a identificação foi facilitada pela presença clara do Carimbos da própria biblioteca.

Tesouros históricos que retornam ao acervo

Entre as 164 publicações recuperadas, destacam-se itens de grande relevância para a história da imprensa e da cultura brasileira. O conjunto inclui 162 exemplares da publicação O Guri, referentes aos anos de 1940 e 1950, que foram analisados com base em procedimentos históricos de organização da instituição.

Além dos quadrinhos, a lista de itens devolvidos contempla um exemplar raro do Almanak Administrativo Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro, datado de 1848, organizado por Eduardo Laemmert. Também foi recuperado o Almanaque dos Heróis Comandado por Superman, de 1949.

A Operação Dom Pedro II e a proteção do patrimônio

A recuperação desses documentos foi fruto da Operação Dom Pedro II, deflagrada pela Polícia Federal. O foco da operação sempre foi localizar e resgatar obras bibliográficas que compõem o patrimônio público e cultural brasileiro, garantindo que bens de valor histórico não fossem perdidos para o mercado clandestino.

A conclusão deste caso reforça o trabalho conjunto entre as autoridades judiciais e as instituições culturais. Com a conclusão da análise técnica, as obras agora voltam a ficar disponíveis para consulta e preservação, protegendo a história nacional para as futuras gerações de pesquisadores e leitores.

Perguntas Frequentes

Quantas publicações foram devolvidas à Biblioteca Nacional? Foram reintegradas 164 publicações históricas que haviam sido furtadas anteriormente.

Quando estas obras foram recuperadas pela Polícia Federal? Os itens foram recuperados pela Polícia Federal no ano de 2020, durante a Operação Dom Pedro II.

Quais itens de destaque foram recuperados? O acervo inclui 162 exemplares da publicação O Guri, um exemplar do Almanak de 1848 e o Almanaque dos Heróis do Superman de 1949.

Como a biblioteca confirmou que os itens eram seus? A equipe realizou uma análise técnica verificando carimbos, etiquetas, códigos de identificação e registros patrimoniais presentes nos documentos.

Quem determinou a devolução das obras? A devolução ocorreu em cumprimento a uma decisão proferida pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.