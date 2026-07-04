🍕⚽ QUARTA IMPERDÍVEL NA BRAVAZZE! 🥤🇧🇷

Hoje é dia de jogo, de torcida e de muito sabor! 💚💛

Na compra de uma Pizza Pequena por apenas R$45,00, a Coca-Cola 600ml é por nossa conta!

A combinação perfeita para acompanhar a partida e torcer.

⚠️ Promoção válida enquanto durarem os estoques.

📲 WhatsApp: (44) 99751-8464

📲 Faça seu pedido pelo link da Bio.

Bravazze Pizza — O sabor que conquista. ❤️🍕

#BravazzePizza #QuartaImperdivel #DiaDeJogo #ClimaDeCopa #UbirataPR

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes