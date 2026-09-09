Oscar 2027: Conheça os 6 filmes brasileiros que seguem na disputa pela vaga oficial do país

A corrida rumo ao Oscar 2027 continua com seis produções nacionais selecionadas pela Academia Brasileira de Cinema para a vaga oficial de representante do país

A disputa para definir qual obra cinematográfica terá a honra de representar o Brasil no Oscar 2027 atingiu uma etapa decisiva. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Academia Brasileira de Cinema oficializou nesta quarta-feira (9) a lista com os seis longas-metragens que permanecem no páreo.

Estes títulos foram selecionados a partir de uma pré-lista mais ampla, composta por 15 produções, que havia sido revelada pela entidade no mês de agosto. Agora, a expectativa do setor audiovisual Brasileira se volta para o dia 16 de setembro, data em que será anunciado o filme escolhido para a tentativa de uma vaga na categoria de melhor filme internacional.

É importante destacar que a indicação oficial pela Academia Brasileira não garante, por si só, uma vaga na lista final de indicados ao prêmio. O processo exige que cada país apresente seu representante para que, posteriormente, a organização do Oscar realize uma seleção rigorosa dos filmes que efetivamente concorrerão ao cobiçado troféu.

Os títulos que continuam na corrida

A lista finalista traz produções de diversos diretores brasileiros renomados e novos talentos. Os filmes que seguem na disputa pelo posto de representante Brasileira são: 100 Dias, de Carlos Saldanha; A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai; A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo; Feito Pipa, de Allan Deberton; Nosso Segredo, de Grace Passô; e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins.

O caminho do Brasil na premiação

O Brasil mantém um histórico recente de atenção na categoria. Em 2025, o país celebrou a conquista do primeiro Oscar com o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Já na última edição, o Brasil marcou presença com a indicação de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que acabou superado pelo norueguês Valor Sentimental.

Expectativa para a cerimônia de 2027

O anúncio do representante nacional é apenas o primeiro passo de uma longa jornada. A grande cerimônia que premiará os melhores filmes do mundo está oficialmente agendada para ocorrer no dia 14 de março de 2027, quando a indústria do cinema conhecerá os vencedores desta edição do Oscar.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a seleção

1. Quando será anunciado o filme que representará o Brasil? A decisão final da Academia Brasileira de Cinema será tomada no dia 16 de setembro.

2. Ser escolhido significa que o filme já está no Oscar? Não. O filme escolhido torna-se o representante Brasileira, mas ainda precisa passar pela seleção oficial da Academia de Hollywood.

3. Quantos filmes estavam na disputa inicialmente? A disputa começou com uma pré-lista de 15 longas-metragens, divulgada em agosto.

4. Qual foi o último filme Brasileira a vencer o Oscar? O Brasil venceu em 2025 com o longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

5. Quando acontece a cerimônia do Oscar 2027? O evento de premiação está marcado para o dia 14 de março de 2027.