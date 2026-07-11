VEÍCULO ESTACIONADO É ATINGIDO DURANTE A MADRUGADA EM UBIRATÃ; MOTORISTA FOGE DO LOCAL

Um Volkswagen Gol que estava estacionado na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã, foi atingido por outro veículo por volta das 4h42 da madrugada deste sábado (13). O impacto causou grandes danos na parte traseira do automóvel. Após a colisão, o condutor responsável deixou o local sem prestar esclarecimentos.

Uma câmera de segurança nas proximidades registrou o ocorrido. Embora as imagens tenham sido captadas à distância, é possível ouvir o forte barulho da batida e, na sequência, observar um veículo de cor preta se afastando rapidamente do local.

Os proprietários do Gol pedem a colaboração da população para tentar identificar o motorista envolvido. Quem tiver informações que possam ajudar a esclarecer o caso pode entrar em contato pelo telefone (45) 9830-9559. Qualquer informação pode ser importante para localizar o responsável.

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