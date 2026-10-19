Instrutora de autoescola é flagrada dirigindo com CNH cassada em Curitiba

Flagrante ocorreu no bairro Tarumã nesta segunda (19); Detran-PR e BPTran autuaram a instrutora e multaram a autoescola.

Uma instrutora de autoescola foi flagrada dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada em Curitiba nesta segunda‑feira, 19 de outubro de 2026, segundo informou o G1.

A abordagem ocorreu na região do bairro Tarumã após uma denúncia anônima. De acordo com o Detran‑PR, policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) confirmaram a irregularidade e autuaram a mulher em flagrante.

Autuação e multa à autoescola

Conforme o órgão, a autuação aplicada à instrutora pode resultar na perda definitiva do direito de dirigir. A autoescola onde ela trabalha também foi multada por permitir que pessoa sem habilitação adequada conduzisse veículo da empresa.

O nome da instrutora e da autoescola não foram divulgados pela reportagem.

Investigação administrativa

O Detran‑PR informou que abrirá processo interno para descredenciar a instrutora do exercício da função junto aos alunos e para apurar se a autoescola tinha conhecimento da situação. Caso seja confirmada a participação ou omissão da empresa, a investigação pode levar à suspensão do atendimento da autoescola.

Normas citadas

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o direito de dirigir é requisito obrigatório e cumulativo para o exercício da profissão de Instrutora de trânsito, informou o veículo consultado.