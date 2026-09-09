Pai confessa ter asfixiado filha de 5 anos em Ramilândia e diz que fez para atingir mãe

André, 30, mudou versão e confessou que matou a filha Rebeca, 5, enquanto ela dormia em Ramilândia; ele deverá responder por vicaricídio.

André Juan de Oliveira Cerdan, de 30 anos, confessou à polícia que asfixiou a própria filha, Rebeca Yasmin Cerdan, de 5 anos, enquanto a menina dormia, em Ramilândia, no Oeste do Paraná. A mudança de versão foi informada pelo delegado responsável pelo caso.

A criança foi encontrada sem vida pela avó paterna, que notou sinais de asfixia no pescoço e acionou apoio médico. Os profissionais de saúde confirmaram a morte no local.

O relato das autoridades

Segundo o delegado Emanoel Almeida, André inicialmente disse aos policiais que teve um surto psicótico com ideações religiosas, mas depois mudou o relato e confessou que matou a filha com a intenção de atingir a mãe da criança. O suspeito também afirmou estar sob efeito de drogas no momento do crime.

Como o caso foi descoberto e a prisão

De acordo com o 2º tenente Rafael de Jesus, a avó havia saído por volta das 10h para ir ao supermercado e deixou a menina dormindo em casa. Ao retornar, percebeu alteração na fisionomia da neta e encontrou a criança deitada. A Polícia Militar foi chamada e localizou André ainda dentro da residência; ele não resistiu à prisão e foi levado à delegacia de Matelândia.

Tipificação do crime

Ele deverá responder por vicaricídio. Vicaricídio é o homicídio cometido contra uma pessoa próxima a uma mulher — como filhos, pais, dependentes ou enteados — com a finalidade exclusiva de causar sofrimento, controle ou punição psicológica a essa mulher. A pena prevista é de 20 a 40 anos de reclusão