Climatempo aponta risco de novos tornados no Paraná nesta semana

Climatempo alerta para risco de tornados no Paraná entre quinta (10) e sexta (11); previsão indica tempestades, granizo e rajadas que podem passar de cerca de 85 km/h.

O Paraná pode registrar novos tornados entre quinta (10) e sexta (11), segundo previsão da Climatempo.

O risco é maior especialmente nas regiões central, oeste e parte do Norte Pioneiro, mas o mapa de risco divulgado pela Climatempo coloca grande parte do Paraná em condição de atenção ou alerta para tempestades.

Previsão por dia

Quarta (9): atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai, associada a cavados em diferentes níveis, intensifica o transporte de umidade e cria condições para chuva desde as primeiras horas. Inicialmente a precipitação deve ganhar força no oeste e sudoeste e depois se espalhar por áreas centrais, sul, leste e norte do estado, com previsão de pancadas moderadas a fortes, raios e rajadas, principalmente à tarde e à noite.

Quinta (10): o cenário se agrava: a baixa pressão segue atuando com cavados e transporte de ar quente e úmido, favorecendo elevada disponibilidade de umidade, forte instabilidade e cisalhamento do vento. A chuva deve ocorrer em praticamente todo o estado, com risco de temporais, grande quantidade de raios, queda de granizo e rajadas de vento. Em setores mais críticos as rajadas ficam em torno de 85 km/h, podendo ser mais intensas pontualmente.

Sexta (11): as condições muito favoráveis à ocorrência de tempo severo persistem com o aprofundamento da área de baixa pressão e formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, que reforçam o fluxo de umidade e a organização de uma frente fria. Pode haver formação de tempestades intensas desde a manhã, com risco de muitos raios, granizo, rajadas fortes e possibilidade de fenômenos severos mais localizados, incluindo a chance de tornados, segundo a Climatempo.

Áreas de maior risco e incertezas

A Climatempo destaca que as regiões central, oeste e parte do Norte Pioneiro têm maior probabilidade de formação de tornados nos dias indicados, mas a definição das áreas mais suscetíveis ainda apresenta incerteza. O órgão ressalta que, além das rajadas de vento, a chuva contínua e volumosa será fator de atenção.

Como se proteger durante temporais e tornados

Entre as medidas preventivas, a orientação é manter a estrutura da casa em boas condições, podar árvores próximas à rede elétrica e não deixar objetos soltos no quintal.

Antes do temporal:

Fixar ou colocar no chão objetos que possam cair de prateleiras e estantes;

Guardar documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido e de fácil acesso em caso de evacuação.

Durante o temporal:

Não permanecer debaixo de árvores ou estruturas metálicas;

Fechar bem janelas e portas para evitar correntes de ar internas;

Desligar aparelhos elétricos e fechar registros de água e gás;

Se estiver em local aberto, deitar-se em uma vala ou depressão do terreno para se proteger;

Auxiliar crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção;

Não estacionar veículos próximos a árvores, torres de transmissão ou placas; proteger a cabeça com colchões ou outros materiais quando necessário.

Após o temporal:

Afastar-se de edificações danificadas e evitar contato com cabos ou redes elétricas caídas;

Somente retornar à residência quando as autoridades confirmarem que é seguro;

Comunicar imediatamente à Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros sobre situações de risco.

Telefones e alertas

Em caso de emergência, a reportagem recomenda procurar a Defesa Civil pelo Telefones 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Problemas com corte de energia ou queda de postes devem ser relatados à Copel pelo 0800 51 00 116.

Os moradores também podem receber alertas da Defesa Civil do Paraná via SMS: basta enviar o CEP da região para o número 40199. A Defesa Civil responde com uma mensagem de confirmação do cadastro e, a partir daí, a pessoa passa a receber alertas sobre situações de maior gravidade na localidade indicada.