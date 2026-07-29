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Pai merece churrasco de respeito… e churrasco de respeito combina com Chopp Co

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Pai merece churrasco de respeito… e churrasco de respeito combina com Chopp Colônia!

Neste Dia dos Pais, reúna quem você ama, prepare a carne e deixe o chopp por nossa conta. Gelado, saboroso e perfeito para brindar os melhores momentos em família.

📲 Reserve o seu agora:🍺 Bortoli Chopp – (44) 98844-8356

👉 @choppcoloniaubirata

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