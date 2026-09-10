Pais eram pagos para permitir que cunhado estuprasse filha, diz polícia em Ponta Grossa

Adolescente de 13 anos escreveu carta a professora; pais, dependentes químicos, usavam pagamento para comprar drogas, segundo a Polícia Civil

Três adultos foram presos preventivamente nesta quarta (9) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, segundo a Polícia Civil. A Vítimas é uma adolescente de 13 anos.

De acordo com a delegada Renata Batista, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), os pais da menina, dependentes químicos, eram pagos pelo cunhado para permitir os abusos e usavam o dinheiro para comprar drogas. A delegada também informou que a adolescente sofria maus-tratos, por negligência e agressões físicas constantes.

Como o caso veio à tona

O caso foi revelado depois que a adolescente entregou uma carta a uma professora pedindo ajuda. Trecho divulgado pela Polícia Civil, com partes censuradas para proteger a identidade da Vítimas, diz que ela não aguentava mais voltar à casa dos pais e pediu socorro.

Histórico e medidas

Segundo a polícia, em 2025 a adolescente já havia relatado a um profissional da escola que o cunhado a havia importunado sexualmente e que sofria maus-tratos. Na ocasião ela foi acolhida em uma instituição assistencial e retornou à casa após promessa dos pais de melhora; depois do retorno os abusos teriam continuado.

Os pais têm 50 e 62 anos, e o cunhado tem 45. Eles respondem pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição ou exploração sexual e maus-tratos, e permaneciam detidos nesta quinta (10), segundo a Polícia Civil. A autoridade também censurou imagens e não divulgou nomes para proteger a identidade da Vítimas.

Denúncias

A Polícia Civil informou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197, e pelo Disque-Denúncia 181. O Nucria de Ponta Grossa atende pelo (42) 3225-3856.