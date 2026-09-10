Vendaval derruba árvore sobre caminhonete na PR-459 em Reserva do Iguaçu; motorista saiu ileso

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um vendaval fez uma árvore cair sobre uma caminhonete que trafegava pela rodovia PR-459, em Reserva do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. O motorista não se feriu. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (10), por volta das 2h.
Durante a tempestade, diversas árvores foram arrancadas à margem da rodovia e caíram nas pistas, deixando trechos parcialmente obstruídos. No final da manhã, equipes da Companhia Paranaense de Energia (Copel) atuavam no reparo de postes na beira da estrada, e o trânsito já havia sido liberado.
Em Reserva do Iguaçu, foram registrados destelhamentos de casas e outros estragos provocados pelos temporais. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que não há estação meteorológica localizada em Reserva do Iguaçu; a mais próxima fica em Mangueirinha, onde, segundo o órgão, choveu 66,2 mm nesta quinta-feira (10) até as 11h30.
O Paraná está sob alerta vermelho de tempestades severas. A Climatempo aponta condições favoráveis para formação de novos tornados e temporais de granizo significativos entre quinta-feira (10) e sexta-feira (11). O cenário, segundo o órgão, está ligado à formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil e ao avanço de uma nova frente fria, e pode incluir grande quantidade de descargas elétricas, chuvas volumosas e vendavais intensos.
Segundo meteorologistas consultados na matéria, a expectativa é de que as chuvas deem uma trégua à maior parte do estado no fim de semana, embora o tempo deva permanecer instável; o sol deve predominar efetivamente apenas ao longo da próxima semana.