Vendaval derruba árvore sobre caminhonete na PR-459 em Reserva do Iguaçu; motorista saiu ileso

Motorista não se feriu; madrugada de quarta-feira (10) teve queda de árvore sobre caminhonete na PR-459, trechos obstruídos e atuação da Copel.

Um vendaval fez uma árvore cair sobre uma caminhonete que trafegava pela rodovia PR-459, em Reserva do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. O motorista não se feriu. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (10), por volta das 2h.

Ocorrência e intervenções na rodovia

Durante a tempestade, diversas árvores foram arrancadas à margem da rodovia e caíram nas pistas, deixando trechos parcialmente obstruídos. No final da manhã, equipes da Companhia Paranaense de Energia (Copel) atuavam no reparo de postes na beira da estrada, e o trânsito já havia sido liberado.

Estragos na cidade e dados meteorológicos

Em Reserva do Iguaçu, foram registrados destelhamentos de casas e outros estragos provocados pelos temporais. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que não há estação meteorológica localizada em Reserva do Iguaçu; a mais próxima fica em Mangueirinha, onde, segundo o órgão, choveu 66,2 mm nesta quinta-feira (10) até as 11h30.

Alerta para mais temporais

O Paraná está sob alerta vermelho de tempestades severas. A Climatempo aponta condições favoráveis para formação de novos tornados e temporais de granizo significativos entre quinta-feira (10) e sexta-feira (11). O cenário, segundo o órgão, está ligado à formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil e ao avanço de uma nova frente fria, e pode incluir grande quantidade de descargas elétricas, chuvas volumosas e vendavais intensos.

Segundo meteorologistas consultados na matéria, a expectativa é de que as chuvas deem uma trégua à maior parte do estado no fim de semana, embora o tempo deva permanecer instável; o sol deve predominar efetivamente apenas ao longo da próxima semana.